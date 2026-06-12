- Die Grenzen des Wachstums
Die Schweizerische Volkspartei (SVP) will die Einwohnerzahl der Schweiz auf zehn Millionen begrenzen. Gegner warnen vor wirtschaftlichen Schäden und einem Bruch mit der EU. Dennoch erhält die Initiative erstaunlich viel Zustimmung – auch links der Mitte.
Eine saftig grüne Alpenwiese, schneebedeckte Berge im Hintergrund, davor eine lächelnde Mutter-Vater-Kind-Familie neben Kuh und Schaf: Mit diesem Idyll wirbt die Schweizerische Volkspartei (SVP) für ihre sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative. Wer dabei jedoch an Klima- oder Naturschutz denkt, wurde bereits Opfer der rhetorischen Rahmung der rechtskonservativen Partei. Im Kern geht es nicht um die Belastungsgrenzen der Natur, sondern um jene des Landes selbst: Die Zuwanderung in die Schweiz soll begrenzt werden.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.