Nachhaltigkeitsinitiative in der Schweiz - Die Grenzen des Wachstums

Die Schweizerische Volkspartei (SVP) will die Einwohnerzahl der Schweiz auf zehn Millionen begrenzen. Gegner warnen vor wirtschaftlichen Schäden und einem Bruch mit der EU. Dennoch erhält die Initiative erstaunlich viel Zustimmung – auch links der Mitte.