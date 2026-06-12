Foto mit Plakat auf grüner Wiese, Bauernhaus, Bäume und Berge im Hintergrund.
Werbung für die Nachhaltigkeitsinitiative in der Gemeinde Oberdorf im Kanton Nidwalden / picture alliance/dpa/KEYSTONE | Urs Flueeler

Nachhaltigkeitsinitiative in der Schweiz Die Grenzen des Wachstums

Die Schweizerische Volkspartei (SVP) will die Einwohnerzahl der Schweiz auf zehn Millionen begrenzen. Gegner warnen vor wirtschaftlichen Schäden und einem Bruch mit der EU. Dennoch erhält die Initiative erstaunlich viel Zustimmung – auch links der Mitte.

VON MIA KILIAN am 12. Juni 2026 9 min

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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Eine saftig grüne Alpenwiese, schneebedeckte Berge im Hintergrund, davor eine lächelnde Mutter-Vater-Kind-Familie neben Kuh und Schaf: Mit diesem Idyll wirbt die Schweizerische Volkspartei (SVP) für ihre sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative. Wer dabei jedoch an Klima- oder Naturschutz denkt, wurde bereits Opfer der rhetorischen Rahmung der rechtskonservativen Partei. Im Kern geht es nicht um die Belastungsgrenzen der Natur, sondern um jene des Landes selbst: Die Zuwanderung in die Schweiz soll begrenzt werden.

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