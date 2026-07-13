Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez - Orbáns linker Zwilling wird von Brüssel milder behandelt

Brüssel machte Viktor Orbán zum Symbol des demokratischen Verfalls, drohte ihm sogar mit dem Entzug seiner Stimmrechte. Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez regiert nach ähnlichem Muster. Doch die Konsequenzen bleiben aus.