- Andy Burnham: Messias ohne Mandat
Nach nur zwei Jahren tritt Keir Starmer zurück – als sechster britischer Premierminister in einem Jahrzehnt. Nun soll Andy Burnham die Labour-Partei aus der Krise führen. Doch auch er steht vor denselben finanziellen Zwängen, die bereits seine Vorgänger zu Fall brachten.
Als Sir Keir Starmer am Rednerpult vor seinem Amtssitz an der Downing Street 10 am Montag nach nur zwei Jahren zermürbt seinen Rücktritt bekanntgab, fühlten sich Zuschauer an eine Bemerkung von Königin Elizabeth II. erinnert. Die soll gegen Ende ihrer langen Regentschaft gefragt haben, wieso überhaupt jemand Premierminister werden wolle. So erzählt es Boris Johnson, einer der sechs Regierungschefs, die der britische Politikbetrieb in den vergangenen zehn Jahren verschlissen hat. Die Schuld liege nicht bei den Personen, sondern in der Aufgabe, findet Anthony Seldon, der in umfangreichen Biographien die Amtsinhaber seit den 1990er Jahren porträtiert. Sie alle hätten einen „unmöglichen Job“, denn auf ihnen laste die Verantwortung und exekutive Gewalt, die einst die Monarchen in Händen hielten. Das verleite zu ambitionierten Versprechungen und beim Publikum zu überzogenen Erwartungen.
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