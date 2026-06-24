Nachfolger von Keir Starmer - Andy Burnham: Messias ohne Mandat

Nach nur zwei Jahren tritt Keir Starmer zurück – als sechster britischer Premierminister in einem Jahrzehnt. Nun soll Andy Burnham die Labour-Partei aus der Krise führen. Doch auch er steht vor denselben finanziellen Zwängen, die bereits seine Vorgänger zu Fall brachten.