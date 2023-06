Der Machtmensch, der sich als Fels der Sicherheit Russlands in der Brandung des Weltgeschehens gesehen hat, muss plötzlich feststellen, dass der Grund, auf dem er steht, erodiert ist. Bisher wähnte der russische Präsident Wladimir Putin sich als Führer Russlands, der von der überwältigenden Masse des Volkes getragen wird. Die Zustimmung, die Prigoschin von der Bevölkerung Rostows bei seiner Machtübernahme der Stadt am Morgen des 24. Juni erfuhr, machte schlagartig deutlich, dass es gegen Putins Ukrainekrieg im Volke Widerstand gibt, der sich bisher unter Androhung langjähriger Haftstrafen nicht zeigen durfte.

Wie sehr Prigoschin auf die Zustimmung des Volkes zielte und damit auch Putin kritisierte, wird aus seinen Worten deutlich, als er den Vormarsch auf Moskau abbrach, bisher sei kein Tropfen russischen Blutes vergossen worden. Auch darin steckt eine unverhohlene Kritik an Putin, der in einem von Prigoschin als sinnlos bezeichneten Krieg kein Opfer seiner Armee scheut zur Erreichung seines Kriegsziels. Und diese Kritik richtet sich auch direkt gegen die russische Militärführung, namentlich gegen die Hauptverantwortlichen den Verteidigungsminister Schoigu und den Generalstabschef Gerassimow.

Sympathie für Prigoschin

Schon vor dem 24. Juni hatte Prigoschin den beiden vorgeworfen, sie hätten mit Luftangriffen zahlreiche seiner Wagner-Kämpfer getötet. Eine solche Kritik findet in der russischen Bevölkerung Verständnis, weil man sich sehr wohl bewusst ist, wie die einfachen Soldaten im Militär geschunden werden und wie wenig auf ihr Leben Wert gelegt wird, wenn sie in blutigen Kämpfen verheizt werden. Prigoschins Kritik wendet sich in einer für das Volk viel glaubwürdigeren Weise an den russischen Patriotismus, als dies Putin mit seinen hohlen Appellen gelingt.

Es fragt sich, weshalb Prigoschin eine solche Aktion, die sich letztlich doch gegen Putin gerichtet hat, begonnen und dann überraschend wieder beendet hat. Prigoschins harsche Kritik an der Sinnlosigkeit und Aussichtslosigkeit des Ukraine-Krieges legt den Schluss nahe, dass er auf eine Beendigung dieses im Volke unpopulären Krieges hinwirken wollte. Das kann nur gegen Putin geschehen, dessen Projekt dieser Krieg ist.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Prigoschin für sein Unternehmen bisher nicht erkennbar gewordene und auch wohl bewusst nicht kundgegebene Unterstützung in Putins Machtapparat gefunden hat, weil es dort zahlreiche Vertreter, besonders im Kreise der Oligarchen, gibt, die durch den Krieg erhebliche finanzielle Einbußen erlitten haben und weitere befürchten müssen.

Putins Stütze ist der Geheimdienst

Als besonders verlässliche Stütze Putins gilt der Geheimdienst, dem er entstammt. Aber als Geheimdienstler weiß Putin sehr genau, dass man niemandem trauen kann. Das zeigt er, wenn er, wie in seiner Fernsehansprache am Morgen des 24. Juni, jeden Verrat aufs schärfste geißelt und mit drakonischen Strafen bedroht. Seine Giftanschläge gegen sogenannte Verräter in England beweisen, dass er es ernst meint.

Umso mehr verwundert es, dass Putin plötzlich innerhalb von 24 Stunden seine Haltung ändert, obwohl ihn die Rebellion Prigoschins schwer beschädigt hat, und Prigoschin und seine Leute straffrei davonkommen lässt. Dabei stellt sich immer noch die Frage, ob Putin diese Zusage wirklich einhalten oder ob er, wenn sich die Gelegenheit bietet, doch Rache an Prigoschin nehmen wird. Putin verzeiht niemandem, vor allem nicht, wenn er gedemütigt worden ist.

Chance für Lukaschenko

Und eine Demütigung war es auch, dass der von Putin als schwächlich verachtete und nur dank seiner Unterstützung im Amt geblieben belarussische Machthaber Lukaschenko die Verhandlungen mit Prigoschin zu dessen letztendlicher Umkehr geführt hat. Dass es Lukaschenko und niemand aus Putins Umfeld war, der die Verhandlungen führte, deutet auch auf mangelndes Vertrauen Putins gegenüber seinen eigenen Leuten hin. Vielleicht klingt da das Zitat an von wegen „auch du mein Sohn Brutus“?

Lukaschenko, der sich zum Vasallen Putins gemacht hat und dessen Entscheidungen, zuletzt zur Aufstellung taktischer Atomwaffen, hinnehmen muss, dürfte die Gelegenheit begrüßt haben, sich durch diese Tat ein wenig von Putin zu befreien. Was das für den Aufenthalt Prigoschins in Belarus bedeutet, ist schwer abzuschätzen. Die geographische und politische Nähe zu Russland, die indirekte Einbeziehung Belarus‘ in die Operationen gegen die Ukraine sehen nicht so aus, als sei Prigoschin gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Dafür bedürfte es auch größerer Klarheit, was mit den bislang von ihm allein abhängigen Wagner-Söldnern weiter geschieht.

Der Kampf gegen Putin ist nicht zu Ende, aber er ist deutlich angezählt. Bedenkt man Putins aus dem Karatesport gewonnenen Kampfinstinkt, wird er nicht aufgeben. Aber er ist als gefährlich entlarvt, und das wird Kräfte, die ähnlich denken wie Prigoschin, zu Vorsicht und auch zu Entschlossenheit mahnen. Kadyrows Treueschwur für Putin dürfte angesichts der weitverbreiteten Ablehnung des brutalen Tschetschenenführers in Russland eine zusätzliche Warnung, aber keine Stärkung Putins sein.