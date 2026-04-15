Viktor Orbán
Viktor Orbán / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Alexander Ryumin

Nach Magyars Wahlsieg „Feindbilder tragen nicht mehr, wenn das Leben teurer wird“

Im Interview spricht die Politikwissenschaftlerin Eszter Kováts über die Gründe für den Wahlsieg des designierten ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar und über die Frage, wie es nun mit Viktor Orbán und seiner Fidesz-Partei nach der Niederlage weitergeht.

INTERVIEW MIT ESZTER KOVÁTS am 16. April 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Eszter Kováts ist Marie-Skodłowska-Curie-Post-Doc-Forscherin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Central European University. Von 2012 bis 2019 war sie für das ostmitteleuropäische Genderprogramm der Friedrich-Ebert-Stiftung in Budapest verantwortlich.

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Ingo Frank | Do., 16. April 2026 - 07:45

Wenn das dann so aussieht wie im „Besten Deutschland aller Zeiten …..“, dann gute Nacht Ungarn, einem Land, dem ich mich sehr verbunden fühle nicht nur, aber auch, weil u.a. Uns unsere Hochzeitsreise nach Budapest
führte, & unser letzter Ungarn Besuch gerade einmal ein knappes Jahr her ist.
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

Andreas Peters | Do., 16. April 2026 - 08:54

Aber "Genau das machen Rechte oft. .....Damit legitimieren sie dann Eingriffe in Wissenschaftsfreiheit, Medienfreiheit oder institutionelle Autonomie." Zitatende. Nach meiner Wahrnehmung ist es hier genau andersrum. So gehen die drei linken Parteien vor. Und sie reden ausschließlich in Codes, die sie vereinbart haben. Wer diese Codes nicht kennt oder sie kennt und ablehnt, ist dann sofort ein Feind von UNSEREDEMOKRATIE. Das politische Problem in Deutschland ist die CDU. Sie bringt mit ihrer Brandmauer die Mehrheitsverhältnisse ins Wanken, weil sich der Wählerwille in der Regierung nicht mehr abbildet.

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