- „Feindbilder tragen nicht mehr, wenn das Leben teurer wird“
Im Interview spricht die Politikwissenschaftlerin Eszter Kováts über die Gründe für den Wahlsieg des designierten ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar und über die Frage, wie es nun mit Viktor Orbán und seiner Fidesz-Partei nach der Niederlage weitergeht.
Eszter Kováts ist Marie-Skodłowska-Curie-Post-Doc-Forscherin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Central European University. Von 2012 bis 2019 war sie für das ostmitteleuropäische Genderprogramm der Friedrich-Ebert-Stiftung in Budapest verantwortlich.
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