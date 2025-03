Denn im Weißen Haus wurde, keineswegs grundlos, die Londoner Konferenz auch als Affront gegen Trump aufgefasst. Dieser hatte erst am Freitag gemeinsam mit seinem Vize J.D. Vance vor laufenden Kameras Selenskyj gedemütigt, ihm vorgeworfen, für die Fortdauer des Kriegs verantwortlich und in keiner Weise an Frieden interessiert zu sein. Vor allem Vance fiel dabei durch aggressive Rhetorik auf. Das Treffen, auf dem eigentlich ein Abkommen über die Förderung von in der Ukraine lagernden Metallen und seltenen Erden durch amerikanische Firmen unterzeichnet werden sollte, endete mit dem Rausschmiss Selenskyj aus dem Weißen Haus, ein beispielloser Akt unter den höchsten Repräsentanten demokratischer Staaten.