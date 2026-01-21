Nach der Festnahme Maduros - Das traurige Theater in Venezuela

Während das Regime in Venezuela ein paar Gefangene freilässt und erste neue Öl-Verträge schließt, festigt die neue Präsidentin ihre Macht. Wahlen sind noch nicht in Sicht. Die Führung präsentiert sich als geschlossene Front, während Repression und wirtschaftliche Öffnung parallel voranschreiten.