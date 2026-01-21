- Das traurige Theater in Venezuela
Während das Regime in Venezuela ein paar Gefangene freilässt und erste neue Öl-Verträge schließt, festigt die neue Präsidentin ihre Macht. Wahlen sind noch nicht in Sicht. Die Führung präsentiert sich als geschlossene Front, während Repression und wirtschaftliche Öffnung parallel voranschreiten.
Zweieinhalb Wochen nach der US Militäroperation zur Gefangennahme von Nicolás Maduro fühlt sich Venezuela wie ein großes politisches Theater an. Das chavistische Regime verstärkt jetzt nationalistische Rhetorik – unter dem Motto „Zweifel sind Verrat“. Wer Zweifel (an der „Revolution“) äußert, lebt äußerst gefährlich. Gleichzeitig gibt das Regime in Caracas in einzelnen Punkten dem Druck der US-Regierung nach.
