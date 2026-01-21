Delcy Rodríguez
Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez spricht am 16. Januar vor der Nationalversammlung neben einem Bild von Ex-Präsident Maduro und dessen Frau / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ariana Cubillos

Nach der Festnahme Maduros Das traurige Theater in Venezuela

Während das Regime in Venezuela ein paar Gefangene freilässt und erste neue Öl-Verträge schließt, festigt die neue Präsidentin ihre Macht. Wahlen sind noch nicht in Sicht. Die Führung präsentiert sich als geschlossene Front, während Repression und wirtschaftliche Öffnung parallel voranschreiten.

VON MARCELA VÉLEZ-PLICKERT am 21. Januar 2026 7 min

Marcela Velez Plickert

Autoreninfo

Marcela Vélez-Plickert ist Wirtschaftsjournalistin und hat fünfzehn Jahre in Lateinamerika gearbeitet. Heute schreibt sie von London aus vor allem für die chilenische Zeitung Diario Financiero. Sie hat in Guayaquil, Santiago de Chile und London studiert.

So erreichen Sie Marcela Vélez-Plickert:

Zur Artikelübersicht

Zweieinhalb Wochen nach der US Militäroperation zur Gefangennahme von Nicolás Maduro fühlt sich Venezuela wie ein großes politisches Theater an. Das chavistische Regime verstärkt jetzt nationalistische Rhetorik – unter dem Motto „Zweifel sind Verrat“. Wer Zweifel (an der „Revolution“) äußert, lebt äußerst gefährlich. Gleichzeitig gibt das Regime in Caracas in einzelnen Punkten dem Druck der US-Regierung nach.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Jens Böhme | Mi., 21. Januar 2026 - 11:18

Trump hat nie behauptet, dass ein Systemsturz in Venezuela das Ziel sei. Ich bin mir sicher, er weiß nicht, was das ist.

Thomas Veit | Mi., 21. Januar 2026 - 12:05

inwieweit Mr. Präsident 45 nun die Freiheitsrechte der Venezuelaner*innen durchsetzten wird, mit seiner neuen Macht..., oder doch nur die seiner neuen Ölverträge... ...

Zu früh gejubelt... ... - ob der US-Ambitionen für Freiheit und Gerechtigkeit... ... - ein Diktator gegen den anderen...!?? 🤔

Okay - war nicht anders zu erwarten, und ist deshalb KEIN Vorwurf an Donald Trump persönlich...

PS: ich empfehle den Liedtext (und auch das Video) von Rammstein's 'Amerika' - veröffentlicht 2010, glaube ich... 😉

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.