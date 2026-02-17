- Ein Gewaltverbrechen verstärkt die politischen Fliehkräfte in Frankreich
Französische Antifa-Gewalttäter haben einen katholisch-nationalistischen Studenten zu Tode geprügelt. Der Anführer der Gruppe sitzt in der Fraktion der Linksradikalen. Die Tat polarisiert das ohnehin krisengeschüttelte Land. Der Präsident wirkt marginalisiert.
Der gewaltsame Tod des 23-jährigen Quentin Deranque in Lyon könnte für das von einer fiskalischen Dauerkrise geschüttelte Frankreich ein Kipppunkt sein. Ein Datum, nach dem die ohnehin schon weiter als irgendwo sonst in Europa fortgeschrittene Marginalisierung der politischen Mitte zugunsten radikaler Kräfte eine unaufhaltsame Dynamik annimmt. Währenddessen erscheint Präsident Emmanuel Macron, Personifikation dieser Mitte, nur noch wie eine Nebenfigur in einem Spiel, mit dessen Ausgang er kaum noch etwas zu tun hat.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.