Antifa tötet Nationalisten in Lyon Ein Gewaltverbrechen verstärkt die politischen Fliehkräfte in Frankreich

Französische Antifa-Gewalttäter haben einen katholisch-nationalistischen Studenten zu Tode geprügelt. Der Anführer der Gruppe sitzt in der Fraktion der Linksradikalen. Die Tat polarisiert das ohnehin krisengeschüttelte Land. Der Präsident wirkt marginalisiert.

VON FERDINAND KNAUSS am 17. Februar 2026 7 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

Der gewaltsame Tod des 23-jährigen Quentin Deranque in Lyon könnte für das von einer fiskalischen Dauerkrise geschüttelte Frankreich ein Kipppunkt sein. Ein Datum, nach dem die ohnehin schon weiter als irgendwo sonst in Europa fortgeschrittene Marginalisierung der politischen Mitte zugunsten radikaler Kräfte eine unaufhaltsame Dynamik annimmt. Währenddessen erscheint Präsident Emmanuel Macron, Personifikation dieser Mitte, nur noch wie eine Nebenfigur in einem Spiel, mit dessen Ausgang er kaum noch etwas zu tun hat.

Johannes Renz | Di., 17. Februar 2026 - 18:43

Die These, dass Rechtsextremisten Gewalt gegen Personen, Linksextremisten "nur" Gewalt gegen Sachen ausüben, stimmt also auch nicht mehr.

Wolfgang Borchardt | Di., 17. Februar 2026 - 19:06

"Guten", die Hexen verbrannt haben? Kampf gegen alles Nichtlinke, Verteilung von Geld - ein anderes Programm haben Sie nicht. Was Gewaltbereitschaft und Antisemitismus angeht, sind sie in die Haut alter Nazis geschlüpft.

Stefan | Di., 17. Februar 2026 - 19:12

„À la douleur insondable de la perte d’un enfant ne doit pas succéder l’insupportable impunité des barbares responsables de ce lynchage.“ (Zur unfassbaren Trauer über den Verlust eines Kindes darf nicht die unerträgliche Straflosigkeit der Barbaren folgen, die für dieses Lynchen verantwortlich sind.)
Recht hat sie.

Markus Michaelis | Di., 17. Februar 2026 - 19:56

Eine Gesellschaft kippt nicht, wenn es 51% Radikale gibt, es reichen 10-20% sehr Entschlossene. Wenn es zwei oder gar mehr verfeindete und sehr entschlossene Gruppen von einiger Größe gibt, ist es noch kritischer. Das dürfte in einigen westlichen Gesellschaften heute der Fall sein.

Ich glaube auch nicht, dass es ein Ausweg ist zu glauben, man könne "die Anderen" als Extremisten überführen, so dass die eigene Mitte wieder als "normal" übrig bliebe. Wirklich aktiv sind zwar kleinere Gruppen, aber tiefe Erschütterungen nehme ich auch weit in die Mitte hinein wahr - nur eben nicht mit einer gemeinsamen Weltsicht.

Unsere bisherige Mitte glaubt, dass wenn sie erst alle Feinde der Menschenrechte und Demokratie überführt hat, es gut werden müsse, weil das alle Menschen eint. Ich denke, das hat wenig mit der Realität zu tun. Wir haben uns übernommen und all die Bruchlinien können wir kaum beschreiben, geschweige denn überbrücken.

Glaube ich. Vielleicht ist es auch nur eine kurze Phase?

Thomas Veit | Di., 17. Februar 2026 - 21:13

Sorry - ich glaube unsere 'bisherige Mitte' (Union & SPD respektive...) glaubt garnix in diesem Sinne >> unsere bisherige politische Mitte ist ausschließlich mit ihrem Machterhalt beschäftigt: die mittlerweile eindeutig linke SPD indem sie weiter die undemokratische Brandmauer und ein noch undemokratischeres Parteienverbot via Parteitagsbeschluss in einem informellen Bündnis mit Ganzlinks-Grün als Mittel der politischen Auseinandersetzung favorisiert..., und die Union indem sie sich aus purem Machterhaltungsinteresse genau diesem RotLinksGrünWoken Dogma freiwillig!! (gerne?) vorauseilend und ohne objetiven Zwang unterwirft...

>> Politische Mitte in Deutschland? - gibt's nicht mehr, kommt auch so schnell nicht wieder... - Sorry!

Frankreich ist nur der Vorläufer.

denke ich. Es gibt sicher viele Politiker im Mittelbau, denen es mehr darum geht ihren Posten zu behalten. Auch Politiker weiter oben natürlich? Aus der Selbstsicht und auch mit gewisser Berechtigung kann man das als Beitrag sehen, alles so ruhig wie möglich für alle weiterlaufen zu lassen.

Das mag auf viele Politiker zutreffen, aber die treiben eben auch nicht neue Inhalte. Die schließen sich Inhalten an, wenn sie das Gefühl haben, dass Inhalte mehrheitsfähig werden, was in Zeiten unübersichtlicher und kleiner werdender Mehrheitsgruppen auch auf 10%-Inhalte zutreffen kann.

Politische Inhalte werden aber von anderen Gruppen getrieben und bestimmt.

Walter Wissenbach | Di., 17. Februar 2026 - 20:32

dann bestehen ja wohl gute Aussichten, dass auch der sechste dieser Terroristen bald identifiziert und gefasst werden kann.
Es wäre für die politische Kultur nicht nur in Frankreich wünschenswert, wenn das Gerichtsverfahren medienöffentlich stattfinden würde.
Die Statements jedes der sechs Angeklagten zu hören und zu lesen könnte vielleicht dem einen oder anderen Verwirrten die Augen öffnen.

Thomas Veit | Di., 17. Februar 2026 - 20:43

Letztendlich nur das, was uns hier in Deutschland noch bevor steht..., auf die eine oder andere Art und Weise.

Der Kulturkampf hat definitiv begonnen...

Lisa Werle | Di., 17. Februar 2026 - 21:17

Das Geschrei gegen rechts, das die Linken bei jeder Gelegenheit anstimmen, soll ablenken von den außer Rand und Band geratenen Linksextremisten: von deren Gefährlichkeit, von deren Morden und Gewalttaten. Solidaritätsbekundungen, wie hier vor allem aus der SPD, tragen dazu bei, dass die Antifa ihre Gewalt inzwischen als legitim ansieht.
Katholisch-nationalistische Personen und Demos sind dabei bevorzugte Ziele, denn sie treten überwiegend offen, freundlich und gewaltfrei auf. Charlie Kirk ist das beste Beispiel und wird niemals vergessen sein. Quentin Deranque ist nun ein weiterer Mensch, der starb, weil man die gewaltbereite Linke zu lange hat gewähren lassen. Die Mordtaten der Hammerbande sind weitere aktuelle Beispiele. Terroristen und Schläger werden von Politikern im Gefängnis besucht und hofiert. 'Gießen hat geleuchtet' jubelt ein OB nach einem Wochenende der Antifa-Gewalt. Wann erkennen Politiker, was sie bereits bislang angerichtet haben mit ihrem Gewähren-lassen?

