Nach den Wahlen in Kolumbien und Peru - Was hinter dem Rechtsruck in Lateinamerika steht

Der Wahlerfolg von Abelardo de la Espriella in Kolumbien zeigt einnmal mehr: Lateinamerika rückt nach rechts. Das heißt aber nicht, dass ein ideologischer Block entsteht, den US-Präsident Trump nach seinen Wünschen beliebig nutzen könnte. Und das hat auch mit China zu tun.