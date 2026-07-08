- Was hinter dem Rechtsruck in Lateinamerika steht
Der Wahlerfolg von Abelardo de la Espriella in Kolumbien zeigt einnmal mehr: Lateinamerika rückt nach rechts. Das heißt aber nicht, dass ein ideologischer Block entsteht, den US-Präsident Trump nach seinen Wünschen beliebig nutzen könnte. Und das hat auch mit China zu tun.
Lateinamerika rückt nach rechts. So lauten, oft mit besorgtem Unterton, die Schlagzeilen in vielen Medien in Europa. Die Wende ist real. Eine derartige Häufung klar rechtsgerichteter Regierungen hat die Region seit einem Jahrzehnt nicht mehr erlebt. Die meisten versprechen marktwirtschaftliche Reformen und einen knallharten Kurs gegen die Kriminalität, überdies sind sie – anders als die Linke – gegenüber Washington freundlich eingestellt. Die stärkste historische Parallele reicht zu den Reformregierungen der neunziger Jahre zurück.
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