Der Analyst und Publizist Marc Saxer lebt und arbeitet seit zwei Jahrzehnten in Asien. Er ist Mitglied der SPD-Grundwertekommission. Sein Buch „Geopolitical Conflict in the Wolf World. Great Power Competition and the Illiberal Revolt against the Liberal Order“ erscheint in Kürze im Bloomsbury Verlag.

Die Verhandlungen in Islamabad sind gescheitert – wenig überraschend, denn die Positionen zwischen Iran, den Vereinigten Staaten und Israel liegen meilenweit auseinander. Sollte es sich nicht um reine Verhandlungstaktik handeln, könnten die Kämpfe wieder aufflammen, sobald die USA ihre leergeschossenen Arsenale aufgefüllt haben. Das jedoch ist keineswegs gesichert: Die amerikanischen Bestände an präzisionsgelenkte Langstreckenwaffen sind weitgehend aufgebraucht; in Israel sowie in den Golfstaaten gehen die Abfangsysteme zur Neige.

Militärisch gibt es keine guten Optionen. Iran hat gezeigt, dass es aus der Luft allein nicht zu besiegen ist. Das Land verfügt weiterhin über ballistische Raketen, mit denen es kritische Infrastruktur in den Golfstaaten und in Israel treffen kann. Atomanlagen sowie unterirdische Abschussbasen und Waffenlager lassen sich aus der Luft nicht dauerhaft ausschalten. Eine Bodenoffensive ist ebenfalls keine realistische Option.

Selbst begrenzte Operationen – etwa die Einnahme der Insel Kharg in Reichweite der iranischen Artillerie oder ein Vorstoß gegen Nuklearanlagen tief im Landesinneren mit Fallschirmtruppen – wären de facto Selbstmordmissionen. Zur Warnung: Bei der Kommandooperation zur Bergung eines abgeschossenen F-15-Piloten verloren die USA an einem Tag mehr Flugzeuge als in jeder einzelnen Mission seit dem Vietnamkrieg.

Invasion ist unrealistisch

Eine groß angelegte Invasion mit dem Ziel eines Regimewechsels, wie im Irak, würde mindestens eine Viertelmillion Soldaten erfordern, die es mit einer potenziell millionenstarken iranischen Mobilisierung aufnehmen müssten. Schon die Verlegung einer solchen Streitmacht ist logistisch kaum machbar. Die rund 50.000 US-Soldaten in der Region sind größtenteils keine unmittelbar einsetzbaren Kampftruppen für eine Bodenoffensive. Viele der 13 US-Basen im Nahen Osten sind beschädigt oder zerstört. Auch von See aus lässt sich eine Invasion kaum vorbereiten – die Truppen wären dem iranischen Beschuss ausgesetzt, bevor sie überhaupt anlanden könnten. Ein Blick auf die gebirgige Küstenlandschaft des Persischen Golfs genügt, um die militärischen Risiken zu erkennen.

Selbst begrenztere Ziele wie die Sicherung der Straße von Hormus sind hochriskant. Die Bekämpfung asymmetrischer Bedrohungen wie Drohnen oder das Räumen von Seeminen – von denen selbst Iran nicht genau weiß, wo sie liegen – ist aus der Distanz kaum zu leisten. Zwei Kriegsschiffe haben nun die Meerenge durchquert, um die Räumung der Handelsroute von Seeminen vorzubereiten. Das kann jedoch nur gelingen, solange der Waffenstillstand hält.

Nun bewahrheitet sich, wovor auch amerikanische Sicherheitsexperten gewarnt haben: Selbst mit noch so großer kinetischer Überlegenheit lässt sich ein asymmetrischer Konflikt nicht gewinnen, wenn ein entschlossener Gegner vor allem auf die ökonomische Waffe setzt.

Angesichts dieser miserablen Aussichten stellt sich die Frage, warum die USA die Verhandlungen scheitern ließen. Die von Jonathan Swan und Maggie Haberman recherchierten Berichte legen nahe, dass bei der Entscheidung für den Krieg die Lageeinschätzungen von Militär und Geheimdiensten bewusst übergangen wurden. Endet der Konflikt in einer Kapitulation, wäre das politische Überleben von Donald Trump ebenso bedroht wie das von Benjamin Netanyahu.

Weitermachen und eskalieren könnte somit auch eine politische Überlebenstaktik sein – nicht zuletzt versüßt durch Profite an den hochvolatilen Märkten. Dass ausgerechnet Vizepräsident J.D. Vance zur ersten offiziellen Verhandlungsrunde entsandt wurde, deren Erfolgsaussichten von Beginn an gering waren, lässt sich als Powermove lesen: den Kriegsskeptiker Vance, der sich an der MAGA-Basis für eine Präsidentschaftskampagne empfiehlt, enger ins Geschirr zu nehmen. Ob das ausreicht, um den Bürgerkrieg an der Basis zu befrieden, ist fraglich – im Gegenteil: Trump liefert sich inzwischen offene Schlagabtausche mit seinen einst engsten Unterstützern. Doch selbst wenn das Trump-Regime seinen Zenit überschritten hat, dürfte der Schaden für den globalen Status der Vereinigten Staaten irreparabel sein.

Für das amerikanische Imperium könnte die Straße von Hormus das werden, was der Suezkanal einst für das britische Imperium war: der Punkt, an dem sich die globalen Kräfteverhältnisse so weit verschoben haben, dass das Imperium aus eigener Kraft nicht einmal mehr seine Kernaufgaben – die Sicherung der Seewege und den Zugang zu Energie – durchsetzen kann. Ist der Kaiser erst einmal für alle sichtbar nackt, gibt es meist kein Zurück mehr.

Scheitern ist keine Option

Die Einsätze sind also derart hoch, dass sich weder die USA und Israel noch Trump und Netanjahu ein Scheitern leisten können. Wenn ihre einzige Alternative jedoch darin besteht, das Problem weiter vor sich herzuschieben – also ohne realistische Erfolgsaussicht zu eskalieren, weil eine Niederlage keine Option sein darf – wären die Folgen für den Rest der Welt fatal.

Bleibt die Straße von Hormus geschlossen, und zerstört Iran weitere Energieinfrastruktur in den Golfstaaten, verschärfen sich die Versorgungsengpässe in Asien, während die Energiekosten weltweit erneut steigen. Zur Erinnerung: Noch immer laufen Öltanker ein, die ihre Fahrt bereits vor Kriegsausbruch begonnen haben. Wirklich dramatisch wird der Versorgungsengpass erst, wenn die Straße auf Dauer unpassierbar bleibt. Und mit dem Eintritt der jemenitischen Huthis gerät nun auch die zentrale Handelsroute durch das Rote Meer unter Druck.

Zerstört Iran Meerwasserentsalzungsanlagen, könnten die Glitzerstädte am Golf unbewohnbar werden. Ausfälle bei Düngemittelexporten drohen eine Nahrungsmittelkrise auszulösen. Gleichzeitig gefährden Störungen bei Helium, Flüssigerdgas sowie petrochemischen Rohstoffen wie Naphtha und Schwefel – allesamt unverzichtbare Vorleistungen für die Halbleiter- und Batterieproduktion – die globale Chipversorgung.

Die Folgen dieser Preisschocks sind absehbar: steigende Inflation, Konsumzurückhaltung und ein sich abkühlendes Wachstum. Müssen die Zentralbanken zur Inflationsbekämpfung die Zinsen anheben, drohen Staatsbankrotte im Globalen Süden und Stagflation im Globalen Norden. Setzen sich diese Schocks im globalen System fort – von platzenden Immobilienblasen in Asien bis zu Tech-Blasen im Westen –, droht eine neue weltweite Finanzkrise.

Bilaterale Verhandlungen

Die Uhr tickt also, und auch diplomatisch gibt es keine guten Optionen. Das beste aller schlechten Szenarien besteht darin, den Waffenstillstand zu verlängern und bei den nächsten Verhandlungsrunden einen faulen Kompromiss zu machen. Doch im Nahen Osten scheinen die Vorbereitungen auf den nächsten Militärschlag weiterzulaufen.

Die Straße von Hormus lässt sich mangels militärischer Optionen letztlich nur politisch öffnen. Wie das gelingen kann, zeigen mehrere Staaten, die Durchfahrten ausgehandelt haben oder derzeit mit Teheran verhandeln, um den Transit zu sichern. Chinesische, französische, indische, japanische, pakistanische und türkische Schiffe haben die Meerenge bereits unbehelligt passiert; die Philippinen und Malaysia haben offizielle Zusicherungen für eine sichere Passage erhalten; in Verhandlungen stehen derzeit Bangladesch, Italien, Spanien, Südkorea und Thailand.

Deutschland hat die offiziellen diplomatischen Kontakte wieder aufgenommen, bleibt bei eigenen Verhandlungen mit Teheran jedoch zurückhaltend, um die transatlantische Allianz und die Sicherheitsinteressen Israels nicht zu gefährden. Macron, Meloni und Sánchez handeln derweil und schaffen Fakten.