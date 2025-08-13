Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Am 10. August 2025 schlug eine israelische Rakete auf ein Medienzelt vor dem al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt ein. Mehrere Journalisten kamen dabei um. Unter den Toten: Anas al-Sharif, palästinensischer Reporter des arabischen Senders Al-Jazeera. Über die Zahl der Opfer gibt es widersprüchliche Angaben – einige Berichte sprechen von vier getöteten Al-Jazeera-Mitarbeitern, andere von mehreren Dutzend Toten. Auf dem Schild am Zelt stand in großen schwarzen Lettern: PRESS. Das Krankenhausgelände war seit Monaten ein Sammelpunkt für internationale wie lokale Berichterstattung.

Seit der Tötung von al-Sharif gibt es zwei Erzählungen, die sich gegenüberstehen.