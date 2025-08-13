- Journalist? Hamas-Kämpfer? Beides?
Nach dem Tod des palästinensischen Journalisten und nach israelischen Angaben mutmaßlichen Terroristen Anas al-Sharif kriselt es wieder zwischen Israel und Teilen der westlichen Welt. Was über den Mann bekannt ist und was nicht.
Am 10. August 2025 schlug eine israelische Rakete auf ein Medienzelt vor dem al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt ein. Mehrere Journalisten kamen dabei um. Unter den Toten: Anas al-Sharif, palästinensischer Reporter des arabischen Senders Al-Jazeera. Über die Zahl der Opfer gibt es widersprüchliche Angaben – einige Berichte sprechen von vier getöteten Al-Jazeera-Mitarbeitern, andere von mehreren Dutzend Toten. Auf dem Schild am Zelt stand in großen schwarzen Lettern: PRESS. Das Krankenhausgelände war seit Monaten ein Sammelpunkt für internationale wie lokale Berichterstattung.
Seit der Tötung von al-Sharif gibt es zwei Erzählungen, die sich gegenüberstehen.
