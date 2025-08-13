Anas al-Sharif
Anti-israelische Demonstranten in Kapstadt, 13.08.2025 / picture alliance / Matrix Images | Nic Bothma

Nach dem Tod von Anas al-Sharif Journalist? Hamas-Kämpfer? Beides?

Nach dem Tod des palästinensischen Journalisten und nach israelischen Angaben mutmaßlichen Terroristen Anas al-Sharif kriselt es wieder zwischen Israel und Teilen der westlichen Welt. Was über den Mann bekannt ist und was nicht.

VON MIRJAM EPSTEIN am 13. August 2025 4 min

Am 10. August 2025 schlug eine israelische Rakete auf ein Medienzelt vor dem al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt ein. Mehrere Journalisten kamen dabei um. Unter den Toten: Anas al-Sharif, palästinensischer Reporter des arabischen Senders Al-Jazeera. Über die Zahl der Opfer gibt es widersprüchliche Angaben – einige Berichte sprechen von vier getöteten Al-Jazeera-Mitarbeitern, andere von mehreren Dutzend Toten. Auf dem Schild am Zelt stand in großen schwarzen Lettern: PRESS. Das Krankenhausgelände war seit Monaten ein Sammelpunkt für internationale wie lokale Berichterstattung.

Seit der Tötung von al-Sharif gibt es zwei Erzählungen, die sich gegenüberstehen.

