Foto: Drei Schatten von Personen vor beleuchtetem Bar-Eingang mit grüner Leuchtreklame "BALZI".
Das „Balzi Rossi“ in Moskau nach der Explosion / picture alliance / TASS | Danil Aikin

Nach dem Sprengstoffanschlag in Moskau Vorwürfe gegen Ukraine

Mehrere Menschen sterben in einem Moskauer Ausgehviertel durch einen Sprengsatz. Zu den Hintergründen halten sich Behörden bedeckt, doch die russische Botschaft in Italien erhebt Vorwürfe gegen Kiew.

VON CICERO-REDAKTION am 3. August 2026 2 min

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Nach dem tödlichen Sprengstoffanschlag in einem Restaurant in einem Moskauer Ausgehviertel hat die russische Botschaft in Italien Vorwürfe gegen die Ukraine erhoben. „Die blutigen Fangarme der Terrorbande Selenskyjs haben das italienische Restaurant ‚Balzi Rossi‘ in Moskau erreicht“, teilte die russische Botschaft in Italien in sozialen Medien mit. „Es ist klar, dass die Terroristen aus Kiew, die einen Terroranschlag in einem der besten italienischen Restaurants Moskaus planten, Italiener einschüchtern wollten, die in Russland arbeiten“, hieß es weiter in der Mitteilung.

Bisher hatte Moskau die Ukraine und ihren Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht offiziell beschuldigt. Nur dank des Sicherheitsdienstes seien der aus Neapel stammende Chefkoch und sein Team unverletzt geblieben, teilte die Botschaft weiter mit.

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Am Samstagabend war es in einem Restaurant in Moskau zu einer Explosion gekommen. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte am Vortag den Vorfall als „brutalen Terrorakt“ bezeichnet. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Zu den Hintergründen halten sich die Behörden bedeckt.

Botschaft bestätigt den Tod von fünf Menschen

In der Mitteilung der Botschaft war nun die Rede von fünf Todesopfern und 19 Verletzten, was frühere Angaben verschiedener Nachrichtenkanäle bei Telegram bestätigte. Das Nationale Antiterror-Komitee hatte zuvor von drei Toten und 21 Verletzten gesprochen. Demnach handelte es sich um eine Frau, die verdächtigt wird, den Sprengsatz zu dem Restaurant gebracht zu haben, den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der sie nicht ins Lokal gelassen habe, und um einen Gast.

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Russische Militärblogger schrieben bei Telegram, dass in dem Restaurant ein General der Streitkräfte seinen 55. Geburtstag gefeiert habe. Demnach kursierte der Name Alexander Tschajko – seit Mai dieses Jahres Chef der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte. Immer wieder werden seit Beginn des Moskauer Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 ranghohe Militärs und Propagandisten zur Zielscheibe von Attentaten auch in Russland.

Quelle: dpa

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Walter Bühler | Mo., 3. August 2026 - 14:27

... die auch ihrem eifrigsten Unterstützer einfach eine Pipeline sprengt, weil nur sie sich die Weiterleitung von russischem Gas bezahlen lassen will?
Nun, es ist leider nicht nur die ukrainische Regeierung, die sich längst von der Haager Landkriegsordnung verabschiedet hat.

Nicht umsonst sehen heutzutage leider viele Soldaten so aus, als wären sie gewöhnliche Terroristen - nicht nur in der Ukraine.

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