- Droht jetzt ein Bürgerkrieg in Amerika?
Das Attentat auf den rechtskonservativen Trump-Unterstützer Charlie Kirk könnte den Kulturkampf in den Vereinigten Staaten zum Siedepunkt bringen. Inzwischen wird sogar über einen Bürgerkrieg spekuliert. Ist solch ein Szenario realistisch?
Ich lebe nun schon seit etwas mehr als zehn Jahren in den USA, diesem anarchischen und unberechenbaren Land, von dessen alltäglicher politischer Shitshow die Welt ihre Augen nicht abwenden kann. Und gelegentlich schreibe ich auch über die USA.
Darum bekomme ich auch immer wieder Nachrichten von Freunden und Verwandten aus Deutschland zugeschickt, in denen sie oft dasselbe fragen: „Was ist denn bei euch schon wieder los?“ Oder: „Gibt es in Amerika jetzt bald Bürgerkrieg?“ Diesmal war der Anlass das tödliche Attentat auf den konservativen Kommentator und Aktivisten Charlie Kirk.
