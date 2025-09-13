Charlie Kirk
Mitglieder des „Young Republican Club“ bei einer Gedenkveranstaltung für Charlie Kirk am Samstag im Madison Square Park in Manhattan / picture alliance / Andrea Renault/Star Max / IPx

Nach dem Mord an Charlie Kirk Droht jetzt ein Bürgerkrieg in Amerika?

Das Attentat auf den rechtskonservativen Trump-Unterstützer Charlie Kirk könnte den Kulturkampf in den Vereinigten Staaten zum Siedepunkt bringen. Inzwischen wird sogar über einen Bürgerkrieg spekuliert. Ist solch ein Szenario realistisch?

VON GREGOR BASZAK am 13. September 2025 9 min

Gregor Baszak ist freier Journalist und lebt in Chicago. Er publizierte unter anderem in The American Conservative, Makroskop und UnHerd.

Ich lebe nun schon seit etwas mehr als zehn Jahren in den USA, diesem anarchischen und unberechenbaren Land, von dessen alltäglicher politischer Shitshow die Welt ihre Augen nicht abwenden kann. Und gelegentlich schreibe ich auch über die USA.

Darum bekomme ich auch immer wieder Nachrichten von Freunden und Verwandten aus Deutschland zugeschickt, in denen sie oft dasselbe fragen: „Was ist denn bei euch schon wieder los?“ Oder: „Gibt es in Amerika jetzt bald Bürgerkrieg?“ Diesmal war der Anlass das tödliche Attentat auf den konservativen Kommentator und Aktivisten Charlie Kirk.

Tina | Sa., 13. September 2025 - 19:01

Ich verbrachte 6 X Urlaub In den USA.
Ob in Florida, Kalifornien, Louisiana und weitere Bundesstaaten.
Was soll ich Sagen,
ich fühlte mich sicherer als in DE.
Mir begegneten hilfsbereite, freundliche Menschen.
In Frankfurt angekommen hatte ich das Gefühl ich komme in eine andere Welt.
Ich liebe dieses Land.
Der Hass und die Hetze gegen die USA passt zu Deutschland. Die deutschen Politiker, Journalisten und allgemein die Deutschen sehen nicht den Dreck vor der eigenen Tür.
Ich hoffe Trump reagiert besonnen.
In Deutschland hat es bis jetzt, bei politischen Attentaten, nur Personen aus dem Volk getroffen.
Das ist keine große lange Rede wert.

Markus Michaelis | Sa., 13. September 2025 - 19:05

Vielleicht die Idee dieses Artikels ein wenig weiterspinnend: die Probleme der USA tauchen grundsätzlich auch in anderen Staaten, auf. Es gibt Universalisten, die eigentlich die Menschheit vereint sehen. Dazu kontrastiert, dass es kaum gelungenen Beispiele von Staatsfusionen gibt (Deutschland unter Preußen - ok, aber auch zu diskutieren). Es gibt andere, die stark die Unterschiede betonen, aber es gibt auch kaum Beispiele für Staaten, die sich aufteilen.

Vielleicht sollte man den Scheidungsgedanken des Artikels weiterspinnen und mehr sanfte Übergänge ermögliche. Ich habe meine Krankenversicherung nicht mehr an den Staat gekoppelt, sondern an andere, vielleicht private, vielleicht internationale Strukturen. Auch die Rente etc. So kann ich weiter neben Freunden leben bleiben, mich aber in mehr Dingen abkoppeln, so dass ich darum nicht kämpfen muss. Diese Wahlmöglichkeit kann Staaten sprengen - oder auch Konflikte vermeiden?

Jens Böhme | Sa., 13. September 2025 - 20:10

Der US-Präsident ist Präsident der USA, nicht der US-Präsident seiner Wähler. Es liegt an der derzeitigen US-Regierung, den Zerfall der USA abzuwenden. Grundsätzlich muss die USA innenpolitisch von beiden Seiten abrüsten. Wenn es dort nicht klappt, ist Europa als Nächstes dran.

Dr. Michael Bauer | Sa., 13. September 2025 - 20:25

…. solch eine verquaste Kopfgeburt gelesen.

