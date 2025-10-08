- Israels neue Sicherheitsdoktrin
Der Friedensprozess in Nahost schreitet voran, doch die Sicherheitsdoktrin Israels steht seit dem 7. Oktober 2023 weiter auf dem Prüfstand. Zwischen Trauma, Selbstkritik und strategischer Neuausrichtung sucht der Staat nach einem neuen Weg, seine Existenz zu sichern.
Seit seiner Staatsgründung im Mai 1948 basiert Israels Sicherheitsdoktrin auf dem Grundsatz, dass das Überleben des jüdischen Staates nur durch ständige Wachsamkeit, militärische Überlegenheit und die Fähigkeit zum schnellen, entschlossenen Gegenschlag gesichert werden kann. Schon sein erster Premierminister David Ben-Gurion formulierte die Leitidee, dass sein Land „den Krieg nicht beginnen, aber ihn beenden“ müsse – eine Doktrin, die durch Jahrzehnte existenzieller Bedrohungen geformt wurde.
Der 7. Oktober 2023 markierte für Israel einen Bruch in seiner sicherheitspolitischen Selbstwahrnehmung – ein Tag, an dem das jahrzehntelang scheinbar so stabile Konzept ins Wanken geriet. Der brutale Hamas-Angriff – bei dem knapp 1200 Israelis abgeschlachtet und über 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden – traf nicht nur die Bevölkerung, sondern auch das Fundament der israelischen Abschreckungsdoktrin, das seit dem Sechstagekrieg von 1967 das Rückgrat der nationalen Verteidigungsstrategie bildete. Diese beruhte auf drei Grundpfeilern: Frühwarnung, Abschreckung und rasche Entscheidungsschlachten auf feindlichem Territorium – Prinzipien, die Israel jahrzehntelang, auch beim präventiven Vorgehen gegen Hisbollah und Iran, erfolgreich anwandte.
