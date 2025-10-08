Nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 - Israels neue Sicherheitsdoktrin

Der Friedensprozess in Nahost schreitet voran, doch die Sicherheitsdoktrin Israels steht seit dem 7. Oktober 2023 weiter auf dem Prüfstand. Zwischen Trauma, Selbstkritik und strategischer Neuausrichtung sucht der Staat nach einem neuen Weg, seine Existenz zu sichern.