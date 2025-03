Selenskyj war am Freitag ins Weiße Haus gekommen, um einen Vertrag mit den USA über die Ausbeutung von Rohstoffen auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetrepublik zu unterzeichnen. Die Gewinne sollten beide Staaten teilen, die Hälfte sollte in einen gemeinsam zu verwaltenden Fonds zum Wiederaufbau der Ukraine fließen, dessen Nutznießer nach den Vorstellungen Trumps vor allem amerikanische Firmen sein sollten. Doch ein Gespräch vor dem Journalistenkorps des Weißen Hauses endete im Eklat: Trump warf seinem Gast vor, „immer kämpfen zu wollen”, jegliche Bemühungen um einen Waffenstillstand abzulehnen und deshalb „den dritten Weltkrieg zu provozieren”. Er setzte hinzu: „Sie haben überhaupt keine Karten in der Hand und werden verlieren.” Es kam weder zur Vertragsunterzeichnung noch zu dem angekündigten Mittagessen der Staatschefs im Weißen Haus.