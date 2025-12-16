Der Berliner Gipfel über Wege zur Beendigung des Krieges im Osten Europas brachte zwei wichtige Ergebnisse: Zum einen sicherte die „Koalition der Willigen“ der angegriffenen Ukraine eine multinationale Truppe zu, die nach einem Abkommen über einen Waffenstillstand das angegriffene Land militärisch unterstützen soll. Zum anderen ist es Kremlchef Wladimir Putin wohl doch nicht gelungen, die Nato zu spalten, denn die Emissäre von US-Präsident Donald Trump saßen mit am Verhandlungstisch und bekräftigten, dass Washington einen aktiven Beitrag zur Erhaltung des Friedens leisten werde.