In der Kirija, dem israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv, mag Minister Jitzhak Katz glauben, er und seine Regierung hätten an der Propagandafront endlich einen kleinen Erfolg gegen die kämpferische Schwedin & Co. errungen. Irrtum, Herr Katz! Greta ist eine geniale Propagandistin. Sie hat im kleinen Finger mehr Ahnung von dem Metier als Zions Regierung und Armee insgesamt.