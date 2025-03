Alexander Budde ist freier Journalist. ist Er war Landeskorrespondent für Deutschlandradio in Niedersachsen in Hannover und von 2001 bis 2013 freier Korrespondent für Deutschlandradio und die ARD-Sender in den nordischen und den baltischen Staaten.

„Wir werden euch beschützen, wir werden euch reich machen. Make Greenland great again!“ Wenn US-Präsident Donald Trump mal wieder fabuliert, kontert Múte Bourup Egede ebenso kühl wie routiniert. „Wir sind nicht zu verkaufen“, erklärt Grönlands Regierungschef bei Fox News mit der Ruhe eines Mannes, der weiß, dass Gletscher schmelzen, aber nicht zur Verhandlung stehen. Es fällt ihm schwer, sich aufzuregen. Im US-Kongress mag Trump erste Pläne für die Landnahme skizzieren, militärische Gewalt nicht ausgeschlossen. Seine Republikaner mögen höhnisch lachen, wenn er finster raunt, die Vereinigten Staaten würden sich Grönland schon „auf die eine oder andere Weise“ einverleiben. Egede hält nur fest: „Wir wollen keine Amerikaner und auch keine Dänen sein. Wir sind Kalaallit (Grönländer).“

Knapp 57.000 Menschen leben auf der weltgrößten Insel, die sich vom Arktischen Ozean im Norden bis zum Atlantik im Süden erstreckt. Bis 1953 eine dänische Kolonie, ist Grönland heute ein autonomes Gebiet innerhalb des Königreichs Dänemark. Kraft des erweiterten Autonomiestatuts von 2009 kann die kleine Nation Bereiche wie Wirtschaft, Bildung und Gesundheit selbst regeln und über Ressourcen wie Öl, Gas und seltene Erden verfügen.

Der Klimawandel in der Arktis ist eine Katastrophe mit Ansage – und bringt zugleich die Dinge in Fluss. Die Hoffnung der Grönländer auf die vollständige Unabhängigkeit wird von der Aussicht auf unermessliche Bodenschätze beflügelt. Im Nordpolarmeer öffnen sich Seewege, die unsere Handelsrouten von Grund auf verändern könnten. Auch die Europäer, Russland und China verfolgen strategische Interessen in der Arktis. „Grönland ist offen für Geschäfte, aber wir sind nicht naiv“, sagt Egede. „Wir sind kein Spielstein auf dem Schachbrett. Wir erwarten, als gleichwertiger Partner behandelt zu werden, nicht nur als ein Territorium, das verwaltet wird.“

Egede will die Parlamentswahl zu einem Plebiszit über eine Abspaltung machen

Seine Neujahrsansprache schockierte das politische Kopenhagen. „Es ist Zeit für unser Land, den nächsten Schritt zu gehen“, konstatiert Egede markig. Das grönländische Parlament habe bereits damit begonnen, eine neue Verfassung zu entwerfen. Egede fordert einen Platz am Tisch – Mitsprache auch in der Außen- und Verteidigungspolitik, die bislang noch von der Zentralregierung verantwortet wird. Er will die Parlamentswahl am 11. März zu einem Plebiszit über eine forcierte Abspaltung machen.

Auf seine unnachahmliche Art lenkt der ruchlose Instinktpolitiker Trump größtmögliche Aufmerksamkeit auf den jahrzehntelangen Kampf der Grönländer für Selbstbestimmung und Sichtbarkeit. Zugleich reißen auf der lange Zeit von allem weit abgelegenen Insel alte Wunden auf. In den 1950er Jahren wurden indigene Kinder gewaltsam von ihren Familien getrennt und zwangsweise nach Dänemark geschickt, um eine neue „dänisch geprägte“ Elite zu erschaffen. Bis in die 1970er Jahre ließ Dänemark grönländischen Frauen ungefragt Spiralen einsetzen. Die Aufarbeitung komme nicht voran, seine Geduld sei erschöpft, beklagte Egede bei einem gemeinsamen Auftritt mit seiner dänischen Amtskollegin Mette Fredriksen, der eigentlich dem Schulterschluss dienen sollte. In einer umstrittenen Dokumentation des dänischen Fernsehens machte Egede eine weitere Rechnung auf. Die dänischen Transferzahlungen, die einen wesentlichen Teil des grönländischen Haushalts ausmachen, seien tatsächlich eine Rückzahlung für historische Gewinne aus dem Bergbau. Dänemark habe über Jahrzehnte wirtschaftlich von Grönland profitiert – auf Kosten der indigenen Bevölkerung.

Seltene Erden und Uran

Múte Bourup Egede, vor 37 Jahren in eine Schäferfamilie geboren, wuchs in Narsaq im Süden der Insel auf. Sein Studium der Kultur-und Sozialgeschichte an der Universität von Grönland brach er 2013 ab, um für seinen erkrankten Vater die Geschicke der familieneigenen Saatgutfirma zu leiten. Da war er schon Mitglied von Inuit Ataqatigiit (IA), mit Fokus auf eine behutsame Loslösung von Dänemark und Chancengleichheit für alle Grönländer. Die Berge bei Narsaq beherbergen einige der weltweit größten Vorkommen der international so begehrten Seltenerdmetalle. Doch unter der Oberfläche befinden sich auch radioaktive Mineralien wie Uran und Thorium, die beim Bergbau unvermeidlich freigesetzt werden. Egede setzte sich gegen das umstrittene Bergbauprojekt in Kvanefjeld durch und profilierte sich als junger, dynamischer Verfechter der Unabhängigkeit, allerdings nicht um den Preis einer Zerstörung von Grönlands einzigartiger Natur. Bei den Wahlen 2021 zog seine Umweltpartei an der sozialdemokratischen Siumut-Partei vorbei, die Grönland fast 40 Jahre lang regiert, den Widerstand gegen die Uranförderung jedoch gänzlich unterschätzt hatte. Egede wurde mit nur 34 Jahren jüngster Regierungschef in der Geschichte des Landes.

In der Debatte um die eisfreie Zukunft bemüht der Vater von vier Kindern auch diesmal das indigene Narrativ von einer friedliebenden Gesellschaft, die den regen Austausch mit ihren arktischen Nachbarn sucht. „Grönland verfügt über enorme Ressourcen, nicht nur in Form von Mineralien, sondern auch im Bereich erneuerbarer Energien. Wir werden unsere Wirtschaft nicht auf Kosten unserer Umwelt oder zukünftiger Generationen entwickeln. Wir setzen auf Fischerei und Tourismus und wollen ein Hub für grüne Energie werden.“

Wie weiter navigieren? Siumut will durch extensive Rohstoffförderung schneller zur Unabhängigkeit gelangen. Auch die Separatistenpartei Partei Naleraq setzt sich für die Stärkung der grönländischen Sprache und Traditionen ein, spricht sich jedoch anders als AI gegen eine stärkere militärische Präsenz Dänemarks als Reaktion auf geopolitischen Einflussnahme aus. Womöglich sind die Karten diesmal neu gemischt.