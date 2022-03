Moritz Gathmann in der Ukraine - „Die Lage in Mykolajiw hat sich über Nacht dramatisch geändert“

Seit gut einer Woche ist Cicero-Chefreporter Moritz Gathmann wieder in der Ukraine unterwegs. Zurzeit befindet er sich in Mykolajiw, einer einstmals beschaulichen Hafenstadt in der Nähe des Schwarzen Meeres. In der Nacht hat es in der Stadt, die gut 100 Kilometer von Odessa entfernt liegt, immer wieder Raketeneinschläge ins Zentrum gegeben. Gegen 8:30 Uhr wurde die Residenz des Gouverneurs Mykolaiv Vitaliy Kim getroffen. Es gab zahlreiche Verletzte, und noch immer werden Menschen vermisst. Kim selbst befindet sich mittlerweile an einem sicheren Ort.