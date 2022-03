Während in Riwne und Charkiw in der Nacht wieder heftige Kämpfe wüteten, herrscht besonders im Westen des Landes ein relativ normaler Alltag. Die Menschen spazieren auf den mittlerweile frühlingshaften Straßen und unterstützen in einer überwiegenden Mehrheit die Politik ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Aus der anfänglichen Normalität, so Gathmanns Beobachtung scheint eine Art Kriegsroutine geworden zu sein: „Hier in Lemberg ist die Stimmung ganz anders als vor zwei Wochen.“ Sogar eine gewisse „Normalisierung“ stellt Gathmann vor Ort fest. Und gestern sollen sogar die Baumärkte wieder geöffnet haben. Es ist ein ambivalentes, ein zuweilen gar bizarres Bild, das Moritz Gathmann im Interview mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, zeichnet.

Das Gespräch wurde heute um 9 Uhr aufgezeichnet.