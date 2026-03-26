Mohammad Bagher Zolghadr und die zunehmende Militarisierung der iranischen Diktatur - Vom Terroristen zum Sicherheitschef

Der Hardliner Mohammad Bagher Zolghadr wurde zum Generalsekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats im Iran ernannt. Damit setzt sich in Teheran im Schatten des Krieges die stille Machtübernahme durch die Revolutionsgarden fort.