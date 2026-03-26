- Vom Terroristen zum Sicherheitschef
Der Hardliner Mohammad Bagher Zolghadr wurde zum Generalsekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats im Iran ernannt. Damit setzt sich in Teheran im Schatten des Krieges die stille Machtübernahme durch die Revolutionsgarden fort.
Mohammad Bagher Zolghadr ist der neue Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats im Iran. Damit tritt er die Nachfolge von Ali Laridschani an, der bei einem gezielten israelischen Angriff getötet wurde. An die Spitze des Machtapparats gehievt haben soll ihn Ahmad Vahidi, seit März der neue Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden. Damit stärken die Revolutionsgarden ihre Machtstellung im Iran, denn Massud Peseschkian erscheint als der bisher schwächste Präsident des Systems, während Modschtaba Chamenei, der neue islamistische Führer, unsichtbar und blass bleibt und dem Vormarsch der Revolutionsgarden nichts entgegensetzt.
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