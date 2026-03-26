Aufmarsch der Revolutionsgarden
Aufmarsch der Revolutionsgarden in Teheran im September 2024 / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Vahid Salemi

Mohammad Bagher Zolghadr und die zunehmende Militarisierung der iranischen Diktatur Vom Terroristen zum Sicherheitschef

Der Hardliner Mohammad Bagher Zolghadr wurde zum Generalsekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats im Iran ernannt. Damit setzt sich in Teheran im Schatten des Krieges die stille Machtübernahme durch die Revolutionsgarden fort.

VON WAHIED WAHDAT-HAGH am 28. März 2026 5 min

Autoreninfo

Wahied Wahdat-Hagh ist Politologe und Soziologe. Von 2009 bis 2013 gehörte er dem ersten Unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus für den Antisemitismusbericht des Bundestags an.

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Mohammad Bagher Zolghadr ist der neue Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats im Iran. Damit tritt er die Nachfolge von Ali Laridschani an, der bei einem gezielten israelischen Angriff getötet wurde. An die Spitze des Machtapparats gehievt haben soll ihn Ahmad Vahidi, seit März der neue Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden. Damit stärken die Revolutionsgarden ihre Machtstellung im Iran, denn Massud Peseschkian erscheint als der bisher schwächste Präsident des Systems, während Modschtaba Chamenei, der neue islamistische Führer, unsichtbar und blass bleibt und dem Vormarsch der Revolutionsgarden nichts entgegensetzt.

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