Mann im Anzug vor großer Texas-Flagge, draußen, mehrere Personen im Hintergrund, Foto.
Demokrat und Prediger James Talarico aus Texas will in den Senat / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Bob Daemmrich

Mit Gott gegen Trump Wie Demokraten den Glauben entdecken

Jahrzehntelang galt Religion als Heimvorteil der Republikaner. Nun kandidieren in mehreren Bundesstaaten Geistliche für die Demokraten. Mit religiöser Sprache greifen sie Donald Trump und den christlichen Nationalismus an – und könnten dadurch neue Wähler gewinnen.

VON LISA DAVIDSON am 22. Juni 2026 7 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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Vor einer Bühne mit der Fassade eines Bundesgebäudes, gemalten Kirchenfenstern und einem weißen Kreuz läuft Anfang Juni auf der National Mall ein Video: Donald Trump, aufgenommen im Oval Office, liest aus der Bibel. Tausende Gläubige sind zu „Rededicate 250“ gekommen, einer Großveranstaltung, die Amerika symbolisch neu Gott weihen soll, flankiert von Vizepräsident JD Vance und zahlreichen prominenten Predigern. Die Botschaft ist eindeutig: Amerika ist eine Nation mit christlichen Wurzeln, und die Republikanische Partei sieht sich als deren politischer Hüter.

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