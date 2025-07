Und so kämpfen in Straßburg und Brüssel eben Sozialdemokraten gegen Renew Europe. Grüne gegen die EVP. Und Rechte – darunter auch die Europäischen Konservativen und Reformer oder das noch weiter in Randlage befindliche Europa der Souveränen Nationen – verhakeln sich mit der EU-Kommission. Das hält alle Beteiligten in Übung und generiert Aufmerksamkeit für ein Parlament, das normalerweise ein klägliches Schattendasein in der medialen Polis von Stockholm bis Malta fristet. Eine europäische Öffentlichkeit nämlich ist so gut wie nicht existent. Da braucht es schon laute Paukenschläge, um beim Wähler wenigstens stückweise durchzudringen.