- „Was wirklich hinter den Operationsplänen steckt“
Über 2000 Ziele wurden im Iran bereits angegriffen. Für den Militärexperten Oberst a.D. Ralph Thiele ist klar: Der Krieg folgt einem detaillierten Operationsplan. Doch politisch fahre der Westen „in eine Nebelwand“ – mit möglichen Folgen bis nach Europa. Deswegen komme es jetzt auf Tempo an.
Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).
