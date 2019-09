Vor gut drei Jahren erschien an dieser Stelle ein Interview mit der amerikanischen Politikwissenschaftlerin Kelly Greenhill. Die an der Tufts University in Boston lehrende Expertin für internationale Beziehungen ist Autorin des im Wissenschaftsverlag „Cornell University Press“ erschienenen Buches „Weapons of Mass Migration“, zu Deutsch „Massenmigration als Waffe“. Anlass für das Gespräch mit Greenhill waren die Auswirkungen der sogenannten Flüchtlingskrise auf die Stabilität in Europa und die Frage, ob große (potentielle) Wanderungsbewegungen auch als Druckmittel gegen einzelne Staaten eingesetzt werden können.

Greenhill sagte damals unter anderem folgendes: Die Instrumentalisierung von Massenmigration sei gewissermaßen eine Waffe „nicht­militärischer Art, die von staatlichen wie auch nicht­staatlichen Konflikt­parteien genutzt werden. Konkret geht es um die massenhafte Bewegung von Menschen über Grenzen hinweg, die dazu genutzt werden, um den Gegner unter Druck zu setzen oder um ihm Konzessionen abzuringen.“ Das könne sich auf „Konzessionen politischer, militärischer oder wirtschaftlicher Art beziehen. Es handelt sich um ein häufig übersehenes Phänomen, obwohl es sich praktisch auf offener Bühne abspielt“.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.