Einige Zeit zuvor, viel weiter östlich, vor der libyschen Küste. Rettungsschiffe von NGOs und anderen Helfern liegen im Mittelmeer bereit, um die erwartete Rekordzahl an Menschen aus überfüllten und kenternden Flüchtlingsbooten herauszuholen. Doch die kommen nicht. Selbst an klaren Tagen finden sich erstaunte Helfer des Öfteren ganz allein auf der ruhigen See. Doppelt so viele Flüchtlinge wie im Vorjahr waren vorausgesagt, doch kommen werden gerade mal die Hälfte. Im August sogar fast niemand mehr, gemessen an den Monaten und Jahren davor. Die Retter sind ratlos.