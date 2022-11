Mehr Bezug zur Realität

Der größte Sieg der Demokraten und die wohl peinlichste Niederlage der Republikaner geschah bei der Senatswahl in Pennsylvania. John Fetterman triumphierte nach einem Wahlkampf voller persönlicher Gesundheitsdebatten über den aus Fernsehkreisen bekannten und von Donald Trump unterstützten Promi-Arzt Mehmet Oz. Der Senatssitz wurde von dem in den Ruhestand gehenden republikanischen Senator Pat Toomey geräumt, wodurch der erste Senatssitz in Pennsylvania seit über einem Jahrzehnt frei wurde.