Selenskyj-Berater Michailo Podoljak - „Die Ukraine wird mit ihrer Souveränität niemals Handel treiben“

Seit acht Monaten dauert der Krieg in der Ukraine an. Im Interview spricht Michailo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, über den Kriegsverlauf sowie die Unfähigkeit Russlands, eine vollwertige Demokratie zu werden, und stellt klare Forderungen an den Kreml, um mit Russland in Friedensverhandlungen treten zu können.