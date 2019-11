So erreichen Sie Eva C. Schweitzer:

Eva C. Schweitzer arbeitet als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen in New York und Berlin. Ihr neuestes Buch ist "Europa im Visier der USA"

Aus New Yorker Politikern, so heißt es, wird nichts; außerhalb der Stadt, die niemals schläft. New Yorker Bürgermeister oder Gouverneure, die es trotzdem versuchten, stürzten ab, lange bevor sie Washington erreichen konnten. Al Smith, John Lindsay, Ed Koch, George Pataki, Rudy Giuliani, sie alle wurden von der Wählergunst verschmäht – und meist schon früh.

Dann kam Donald Trump, New Yorker und — wie er behauptet — Milliardär. Niemand gab ihm eine Chance, aber nun ist er tatsächlich Präsident. In Washington, D.C. Gut, er ist ja auch mehr Geschäftsmann als Politiker. Aber nun will es noch ein zweiter New Yorker wissen, der ist auch kein richtiger Politiker, aber dafür satte 52 Milliarden Dollar schwer: Michael Bloomberg. Bloomberg, Gründer des gleichnamigen Wirtschafts-Nachrichtendienstes und zwölf Jahre lang New Yorker Bürgermeister, hat seinen Hut in den Ring geworfen, erst mal inoffiziell und nur in Alabama, aber es ist ihm ernst. Hat er Chancen? „Sicher“, spottete der TV-Komiker Bill Maher. „Bloomberg ist schlauer als Joe Biden, reicher als Donald Trump und weniger jüdisch als Bernie Sanders.“

Lästern über den „kleinen Michael“

Sanders ist der dritte New Yorker, der Präsident werden will. Der Senator von Vermont ist im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren und ein revolutionärer Brooklyner geblieben, einer derer, die in der New Yorker Gewerkschaftsbewegung verwurzelt sind, die auf russisch-jüdische Einwanderer zurückgeht. Sanders hat sich, natürlich, sofort dagegen ausgesprochen, dass sich ein Milliardär wie Bloomberg die Präsidentschaft kauft. Sanders selber liegt erstaunlich gut im Rennen, insbesondere, da er kaum Unterstützung der Demokraten hat. Seine Botschaft kommt an in einem Land, in dem die Reichen immer reicher werden. Und Bloomberg, einer der zehn reichsten Männer der Welt, gehört zu denen, die im Fall eines Sanders-Sieges einen Gutteil ihrer Milliarden abgeben müssten.

Auch Trump ist nicht so begeistert von Bloomberg, den er den „kleinen Michael“ nennt, der viele persönliche Probleme habe. Trump behauptet, er sei sich nicht einmal sicher, ob er ihn kenne oder nicht. Umgekehrt kennt Bloomberg natürlich Trump, er hat ihm bereits allerlei Beschimpfungen an den Kopf geworfen, ihn „total inkompetent“ genannt und einen „gefährlichen Demagogen“, dem die erforderliche Arbeitsethik fehle. Von Bürgermeister Bloomberg allerdings hat Trump die reichlich fragwürdige Baugenehmigung für das „Trump SoHo“" bekommen, ein Hotelhochhaus im gleichnamigen New Yorker Stadtteil, in dem allerlei russische Mafiagelder versenkt wurden, und das in einem Gebiet steht, wo Hotels nicht zulässig sind. Aber das nur am Rande. Dass alle drei New Yorker stramm auf die achtzig zumarschieren, tut ihren Chancen übrigens keinen Abbruch.

Der neue Ross Perot

Michael Bloomberg hatte in den letzten Jahren schon ein paar Mal laut darüber nachgedacht, Präsident zu werden. Meist wurde er als neuer Ross Perot gehandelt. Der inzwischen verstorbene texanische Milliardär Perot trat 1992 gegen George Bush Senior und Bill Clinton an; er verbrannte mehr als zwölf Millionen Dollar seines eigenen Geldes – damals eine hohe Summe für Wahlkämpfe – bekam aber nur knapp zwanzig Prozent der Stimmen. Immerhin genug, um Bush die entscheidenden Stimmen wegzunehmen.

Bloomberg kannte Perot gut, der war Villen-Nachbar in seinem Winterquartier auf den Bermudas. Perot hatte ihm abgeraten, es als Unabhängiger zu versuchen. Das sei zu teuer, zu kompliziert und ohne Aussicht auf Erfolg. Deshalb versucht es Bloomberg jetzt als Demokrat. Nicht, dass er an einer Partei hängt — ähnlich wie Trump, der auch die meiste Zeit seines Lebens Demokrat war, bis er feststellte, dass Republikaner zu sein ihm bei der Wahl helfen würde. Als Bloomberg Bürgermeister von New York werden wollte, war er ebenfalls Demokrat, trat aber zu den Republikanern über. Der Grund: weniger Konkurrenz.

Sehnsucht nach einem echten Milliardär

Als er bei der Wiederwahl einen schwarzen, demokratischen Herausforderer hatte, gab er eine hohe Spende an eine Kinderorganisation in Harlem, verbunden mit der nachdrücklichen Bitte, dass sich Barack Obama nicht zugunsten seines Konkurrenten in den Wahlkampf einmische. Danach verließ er die Republikaner, spendete aber immer noch – aber nur, damit die ihn nicht kritisierten. Bloomberg trat noch ein drittes Mal an, eigentlich ist das nicht erlaubt in New York, aber auch diesen Weg ebnete er mit Geld.

Dass nun Sanders und die gleichfalls linke Elisabeth Warren in der Wählergunst so hoch stehen, irritiert die Wall Street und die Handvoll Milliardäre, die sich den Reichtum des Landes teilen. Amazon-Gründer Jeff Bezos soll Bloomberg gedrängt haben, zu kandidieren, ausdrücklich um Sanders abzuwehren, und auch Bill Gates wäre über einen Sanders/Warren-Sieg sehr unglücklich. Und was Trump angeht; ein echter Milliardär wäre der Wall Street auch lieber als ein Reality-TV-Host, der einen spielt.

Präsidentschaft durch die Hintertür

Reaktionär ist Bloomberg durchaus nicht – er setzt sich für Umweltschutz und Schulen ein – aber dass er ernsthaft eine Chance hat, glaubt niemand. Die Demokraten sind in der Regierungszeit Trumps immer weiter nach links gerückt. Warum sollte die Basis ausgerechnet für einen Mann stimmen, der ein Vermögen damit verdient hat, den Bänkern an der Wall Street Computerterminals zu verkaufen, damit sie damit noch mehr Geld scheffeln können? Andererseits - das galt auch einmal für Trump. Und dass Sanders dicht an zweiter Stelle hinter dem vermeintlich sicheren Sieger Joe Biden steht, hätte vor zwei Jahren auch niemand für möglich gehalten.

Allerdings: Bloomberg muss vielleicht gar nicht gewählt werden, um Trump aus dem Amt zu hebeln. Die Washington Post hat ein paar Ideen, wie er sein Geld anderweitig nutzen könnte, um das politische Klima zu ändern. Idee Nummer eins: Bloomberg solle Fox News kaufen, Rupert Murdochs rechtskonservativen Nachrichtensender, den die Post einen „journalistischen Giftmüllhaufen” nennt, der Millionen von Amerikanern falsch informiert habe, der die Kultur beschädige, Fremdenfeindlichkeit verbreite und einen unfähigen Präsidenten vor Kritik schütze. Wenn Fox News dann erst mal ein halbes Jahr lang nur Berichtigungen sende, renke sich vielleicht alles von selber ein. Ob das Michael Bloomberg helfen könnte, Präsident zu werden? Heute wundert einen nichts mehr.