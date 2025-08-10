Der seit Freitag brodelnde Streit in der Union um den geplanten Stopp der Waffenlieferungen an Israel scheint immer dramatischere Formen anzunehmen. Wie Cicero aus der Unions-Bundestagsfraktion erfuhr, haben Fraktionsmitglieder am Samstag Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) telefonisch eindringlich dazu geraten, sich schnellstmöglich öffentlich zu erklären, um eine weitere Zuspitzung der Lage zu verhindern. Die Fraktion sei äußerst unzufrieden mit der Kommunikation, hieß es.

Was war passiert? Am Freitag hatte Kanzler Merz mitgeteilt, dass die Bundesregierung keine Rüstungsgüter, die im Gaza-Krieg eingesetzt werden könnten, nach Israel mehr zu liefern. Merz begründete diesen Beschluss mit der Ankündigung Israels, seinen Militäreinsatz ausweiten und die Stadt Gaza einnehmen zu wollen. Unterstützung erhielt Merz von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), aus seiner eigenen Partei hagelte es jedoch Kritik. Aus Parteikreisen ist zu vernehmen, dass viele Parteimitglieder über interne Kanäle ihrem Unmut Ausdruck verleihen würden. Laut CSU-Kreisen wolle die Schwesterpartei Merz' Entscheidung nicht hinnehmen.

Schwerer politischer und strategischer Fehler

Auch öffentlich äußerten sich zahlreiche Abgeordnete kritisch, wie der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter, der die Entscheidung auf der Kurznachrichten-Plattform X als „schweren politischen und strategischen Fehler Deutschlands“ bezeichnete. „Die Glaubwürdigkeit unserer Staatsräson bemisst sich gerade an der Sicherheitskooperation und der Zusage, jüdisches Leben und den Staat Israel zu schützen“, so Kiesewetter. Und dazu gehörten Rüstungskooperation und Waffenlieferungen. Durch das Embargo beuge „man sich einem antisemitischen Mob der Straße“, der jüdisches Leben auch in Deutschland bedrohe. „Ich bin enttäuscht und halte das persönlich für einen schweren Fehler“, so Kiesewetter.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann äußerte sich ebenfalls kritisch. „Wir werden dazu interne Gespräche in der Koalition führen", sagte Hoffmann. Ein Stopp der Waffenlieferungen wäre „eine Abkehr von Jahrzehnten außenpolitischer Kontinuität gegenüber Israel“. Als solche sei die Entscheidung des Kanzlers „zumindest erklärungsbedürftig“. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, nannte Merz’ Entscheidung hingegen „unausweichlich“.

Kanzler will sich noch am Sonntag äußern

Kanzleramtsminister Thorsten Frei wies die Vorwürfe, die Bundesregierung vollziehe mit dem Stopp bestimmter Rüstungsexporte einen riskanten Kurswechsel in ihrer Israel-Politik, am Wochenende zurück. „Es darf überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass die Grundlinien der deutschen Israel-Politik unverändert bleiben“, sagte Frei. Deutschland unterstütze Israel bei allem, was notwendig ist, damit das Land seine Existenz und seine Sicherheit verteidigen könne.

Nach Informationen der Bild will sich Kanzler Merz noch an diesem Sonntag zu seiner Entscheidung äußern. Am Nachmittag wolle er für die Tagesschau ein Interview aufzeichnen, dies solle umgehend über die ARD online verbreitet werden. Zuvor solle eine Videoschalte der Außenpolitiker der Unionsfraktion stattfinden, zu der auch der außenpolitische Berater des Kanzlers, Günter Sautter, zugeschaltet werden soll.