- Die Kluft beginnt sich zu schließen
Mit der größten Wirtschaftsdelegation seit Jahren reist Friedrich Merz nach Peking – und vollzieht dabei eine bemerkenswerte Korrektur seiner eigenen China-Rhetorik. Zwischen De-Risking und Realpolitik deutet vieles auf einen pragmatischeren Kurs hin.
Eine große deutsche Wirtschaftsdelegation ist nach Peking gereist und hat den Bundeskanzler mitgenommen. So muss die erste Chinareise von Friedrich Merz wohl korrekt beschrieben werden, auch wenn es oft andersherum zu lesen ist. Merz sei mit einer Wirtschaftsdelegation „im Schlepptau nach China gekommen“, ist ein beliebtes Bild.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.