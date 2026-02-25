Merz Xi
Merz-Besuch in China Die Kluft beginnt sich zu schließen

Mit der größten Wirtschaftsdelegation seit Jahren reist Friedrich Merz nach Peking – und vollzieht dabei eine bemerkenswerte Korrektur seiner eigenen China-Rhetorik. Zwischen De-Risking und Realpolitik deutet vieles auf einen pragmatischeren Kurs hin.

VON HENRIK BORK am 25. Februar 2026 6 min

Henrik Bork ist ehemaliger China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, lebt seit mehr als zwanzig Jahren in Peking und unterstützt heute mit seiner Beratungsagentur „Asia Waypoint“ internationale Unternehmen bei ihrer strategischen Kommunikation im Chinageschäft.

Eine große deutsche Wirtschaftsdelegation ist nach Peking gereist und hat den Bundeskanzler mitgenommen. So muss die erste Chinareise von Friedrich Merz wohl korrekt beschrieben werden, auch wenn es oft andersherum zu lesen ist. Merz sei mit einer Wirtschaftsdelegation „im Schlepptau nach China gekommen“, ist ein beliebtes Bild.

Günther | Mi., 25. Februar 2026 - 15:06

fliegt halt gerne um die Welt. Mehr darf man nicht erwarten.

Klaus Funke | Mi., 25. Februar 2026 - 16:15

Ein Chamäleon geht auf Reisen. Merz, weil er weiß, dass er in den Augen Xi´s nur ein politischer Zwerg mit abnehmender Wirtschaftsleistung ist, macht einen auf Realpolitiker und will nun von seinen früheren Schmähungen des chinesischen Staatschefs und des chin. Systems nicht mehr wissen. Ob man dies ihm aber abnimmt, bleibt abzuwarten. Die Chinesen - als Land des Lächelns bekannt - werden höflich wie immer sein. Man wird seinen Gast bewirten und sicher auch becircen wollen, denn speziell in der Automobilindustrie will man keinen Bruch mit Deutschland. Ob Merz mit greifbaren Ergebnisse zurückkehrt, weiß man nicht. Die Chinesen wissen, dass Merz durchaus nicht so sicher im Sattel sitzt, wie er vorgibt. Man kennt die Nöte der EU. Ich denke, es ist schon zu spät, China ist nicht mehr aufzuhalten, es dominiert den europäischen Markt. Was wäre, wenn China aufhörte zu liefern. Keine Unterhose, kein Basecap, keine Nachttischwecker, all die Tausend kleinen Dinge wären nicht mehr da.

Hans Jürgen Wienroth | Mi., 25. Februar 2026 - 16:38

Wer von China erwartet, seine aggressive Handelspolitik wegen ein paar netter Worte des Kanzlers zu ändern, der irrt gewaltig! China und insbesondere ihr Staats- und Parteichef Xi Jinping ziehen jeden ganz schnell über den Tisch und der „Gezogene“ empfindet das auch noch als „Herzenswärme“.

Was haben wir nicht schon alles an „Hidden Champions“ an chinesische Unternehmen samt Know-how verkauft? Kuka war nach meiner Erinnerung einer der Letzten, die jetzt hier schließen und alles aus Fernost liefern.

Wenn der kanadische Premier sein Land durch die chinesischen „rollenden Computer“ (E-Autos mit reichlich Technik und ständiger Internetverbindung) ausspionieren lassen will, dann soll er das tun, er sollte sich dann jedoch auch von den Chinesen „beschützen“ lassen und das nicht von den „verhassten Amerikanern“ erwarten. Gleiches gilt für die EU!

China ist verlässlicher Partner heißt es, aber nur dahingehend, dass es alle Freiheiten nimmt und den anderen in totale Abhängigkeit führt.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 25. Februar 2026 - 17:22

andere Wege für die deutsch-russischen Beziehungen gegeben hätte, als was wir jetzt mitansehen müssen, vertraue ich darauf, dass es gelingt, die Beziehungen zu China wirklich langfristig zu stabilisieren.
Das hängt dann aber nicht nur von uns ab, sondern auch von dem Druck, der ausserhalb einer solchen Beziehung aufgebaut werden kann.
Deshalb sollte man in der Tat m.E. auch vorsichtig sein.
Herrn Nass traue ich zu, uns auch durch die Probleme der hoffentlich langlebigen Beziehungen zwischen China und Europa/Deutschland et vice versa zu manövrieren.
Man kann miteinander ringen, wenn Konflikte grundsätzlich von gegenseitigem Respekt und Verstehen getragen sind.
China mag die USA, das ist jedenfalls mein Eindruck von weitem und Nass sagt ja auch in einem Interview, das Xi Jinpings Tochter in Harvard studiert, seine Familie schwer gebeutelt wurde durch die Umbrüche in China?
Vielleicht fürchtet China ein bisschen Europas "Moralismus und Rigidismus"?
Gut, wenn es viele Vermittelnde gibt.

