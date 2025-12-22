Mercosur
Aus Mercosur lernen Europas Kernversprechen auf dem Prüfstand

Der Fall Mercosur zeigt, dass politisch aufgeladene Handelsabkommen in der EU derzeit an innerer Fragmentierung scheitern. Eine funktionsfähige Handelspolitik wird sich künftig an kleineren, weniger kontroversen Vereinbarungen orientieren müssen.

VON SHANTANU PATNI am 6. Januar 2026 6 min

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

Während in Brüssel seit Monaten über europäische Verteidigungsfähigkeit, militärische Abschreckung und strategische Autonomie debattiert wird, ist die Europäische Union kurz vor Weihnachten ausgerechnet dort gestolpert, wo sie formal souverän sein sollte. Anders als Außen- und Sicherheitspolitik gehört die gemeinsame Handelspolitik institutionell zum Kernbereich der EU. Dennoch hat sie sich als unfähig erwiesen, ein seit 1999 verhandeltes Abkommen zum Abschluss zu bringen. Die ursprünglich für den 20. Dezember 2025 in Brasilien geplante Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens wurde am 18. Dezember während der Sitzung des Europäischen Rates auf Mitte Januar 2026 verschoben.

IngoFrank | Di., 6. Januar 2026 - 13:47

EU das Sagen hat, müssen beim deutschen Wähler mehr als nur die Alarmglocken klingeln…
Wenn ich schon EU höre, diesen Haufen abgefrackter Politprominenz aus aller Herren Länder …..Solln sich um „krumme Gurken“ und darum kümmern „wieviel Köttel, durch das Abflussrohr eines Toilettenbeckens in einer bestimmten Zeit passen.
Da wird wenigstens kein Schaden verursacht durch neue EU Auflagen wie bei den Biogasanlagenbetreibern, wie jüngst zu lesen war……
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

