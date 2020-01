Als Mitte November Irans Revolutionsgarden in Teheran schätzungsweise 1.500 friedliche Demonstranten umbrachten, war die Medienresonanz in Deutschland eher verhalten – vorsichtig ausgedrückt. Wer die Tendenzen der wichtigsten Leitmedien kennt und ihren zuarbeitenden „Nahostexperten“, konnte das nicht verwundern. Der Iran, so glaubt man hierzulande zu wissen, ist ein Land, regiert von einer im Grunde friedliebenden schiitischen Geistlichkeit, die im Westen zu Unrecht dämonisiert wird, weshalb die angeblich religiös leicht entflammbaren iranischen Massen geschlossen hinter der von ihnen geliebten politischen Führung stünden. Dass genau diese Geistlichkeit seit Jahrzehnten die gesamte Region mittels diverser Milizen systematisch destabilisiert, Terror unterstützt und das eigene Volk drangsaliert – darüber spricht man allenfalls am Rande.

Seit Monaten etwa wird der Irak von Demonstrationen unzufriedener Jugendlicher erschüttert: gegen die alten Machtkämpfe ihrer abgehalfterten Eliten, die konfessionell verbrämte Gewalt, die religiös gerechtfertigte Unterdrückung, für ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung. Das ist insbesondere der fundamentalistischen Führung in Teheran ein Dorn im Auge. Denn nichts fürchtet sie so sehr wie eine funktionierende säkulare Demokratie.

