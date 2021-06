Am Mittwochabend wurden nach Redaktionsschluss die Lichter ausgeknipst, endgültig. Über die 26 Jahre, während derer die auf Chinesisch publizierte Tageszeitung in Hongkong erschienen ist, hat sie Debatten mitgeprägt und angeeckt. Sie hat die Hongkonger Stadtregierung genauso kritisiert wie die Regierung in Peking. Und dies ist der Grund, warum das Apple Daily wohl keinen Platz in den offiziellen Geschichtsbüchern erhalten wird.