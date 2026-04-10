Irankrieg - Die europäische Ratlosigkeit

Waffenruhe im Iran, Ratlosigkeit in Europa: Bei Maybrit Illner zeigt sich, wie wenig Europa Trumps Kurs versteht – und wie sehr es ihm dennoch ausgeliefert ist. Zwischen Moral und Machtpolitik droht Europa endgültig in die Rolle eines Statisten zu rutschen.