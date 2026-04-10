- Die europäische Ratlosigkeit
Waffenruhe im Iran, Ratlosigkeit in Europa: Bei Maybrit Illner zeigt sich, wie wenig Europa Trumps Kurs versteht – und wie sehr es ihm dennoch ausgeliefert ist. Zwischen Moral und Machtpolitik droht Europa endgültig in die Rolle eines Statisten zu rutschen.
Im Iran schweigen die Waffen zumindest seit wenigen Tagen, und in Deutschland läuft das große Rätselraten über eine undurchdringliche Lage und einen zunehmend ambivalenten Verbündeten. Auch gestern Abend versuchte man sich in der Diskussionsrunde von Maybrit Illner an einer Bestandsanalyse: Was will Trump? Was fordert er von Deutschland? Und was bedeutet das alles für einen Westen, der sich in einem Dilemma aus Moral und strategischer Positionierung aufzureiben droht?
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