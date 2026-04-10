Maybrit Illner mit Gästen
Maybrit Illner mit Gästen / Screenshot ZDF

Irankrieg Die europäische Ratlosigkeit

Waffenruhe im Iran, Ratlosigkeit in Europa: Bei Maybrit Illner zeigt sich, wie wenig Europa Trumps Kurs versteht – und wie sehr es ihm dennoch ausgeliefert ist. Zwischen Moral und Machtpolitik droht Europa endgültig in die Rolle eines Statisten zu rutschen.

VON MIA KILIAN am 10. April 2026 6 min

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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Im Iran schweigen die Waffen zumindest seit wenigen Tagen, und in Deutschland läuft das große Rätselraten über eine undurchdringliche Lage und einen zunehmend ambivalenten Verbündeten. Auch gestern Abend versuchte man sich in der Diskussionsrunde von Maybrit Illner an einer Bestandsanalyse: Was will Trump? Was fordert er von Deutschland? Und was bedeutet das alles für einen Westen, der sich in einem Dilemma aus Moral und strategischer Positionierung aufzureiben droht?

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Hans Jürgen Wienroth | Fr., 10. April 2026 - 11:04

Europa ist nur noch Zuschauer auf der Weltbühne und nimmt den eigenen Untergang gelassen hin, so als sei alles unabwendbar und keine Gefahr für den Kontinent. Warum soll man als unbeteiligter Europäer nicht den islamistischen Terroristen im Iran nach der Kontrolle der Straße von Bab al-Mandab durch die Verbündeten Huthi auch noch die Kontrolle über die Straße von Hormus, demnächst vielleicht sogar über den gesamten Welthandel überlassen?

Nein das ist nicht unser Krieg, weil er weit weg ist. Aber dessen Terror ist schon hier bei jedem Fest und auf jedem Weihnachtsmarkt zu beobachten.

Dass unsere Politiker die eigenen Werte wehrlos zur Disposition stellen, weil ihnen jedes strategische Denken zu fremd oder zu anstrengend ist, ist bedauerlich. Aber noch wird man damit wiedergewählt. Derweil warten wir ruhig ab, bis die Mullahs im Iran mit ihrer Atombombe bis nach Washington reichen und die „Weltherrschaft des Islam“, ihr großes Ziel, umsetzen können.

Karl-Heinz Weiß | Fr., 10. April 2026 - 11:30

Der TV-Abend illustrierte das momentan größte Problem Europas: die immer gleichen "Experten". Hauptbetroffene des Konflikts sind die asiatischen Länder. Und die kommen in den Diskussionen kaum vor. Die Golfstaaten legen seit Jahren besonderen Wert darauf, dass es keinen persischen Golf gibt, sondern dass dieser Bereich den arabischen und den persischen Golf umfasst. Trump hat für solche Feinheiten keinen Sinn, aber "Experten" sollten präzise argumentieren, wenn sie auch der politischen Methusalem-Generation angehören.

IngoFrank | Fr., 10. April 2026 - 11:32

Ist für mich die unheilsbringende Symbiose überhaupt in der Politik.
Es ist die Idee die m M mit einem Namen verbunden ist, und der ist Merkel.
Nich, das Sie damit nur Deutschland den Niedergang bescherte, nein auch dem europäischen Gedanken als sie im Hinterzimmer der Macht mit dem „schönen Franzosen“ eine schon als Ministerin „keinesfalls glänzende und fähige“ Person and die Spitzer der EU setzte und auf den Stuhl der EZB, eine ebenso etwas zwielichtige Person gezeichnet ebenfalls von Skandalen als Ministerin setzten.
Machtklüngel in höchster Potenz in beiden ehemals führenden Staaten Europas aus Moral und Machtgierigkeit genau diese auf „ewig“ zu erhalten. Scholz & Merz lassen von Deutschland aus, & der schöne Franzose aus Frankreich grüßen ……
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

Thomas Veit | Fr., 10. April 2026 - 11:32

ihre originären Interessen auf globaler Ebene und ihre Zukunftsvisionen diesbezüglich klar und weitestgehend unabhängig von den USA deutlich öffentlich formulieren..., und daraus abgeleitet eine unzweideutige Doktrin für die nächsten 10-40 Jahre ableiten, ähnlich wie es die Chinesen gemacht haben.

Danach, nach Vorliegen der neuen Doktrin, muss und kann sich das aktuelle und zukünftige Handel danach ausrichten.

Kernfrage: WAS sind UNSERE INTERESSEN und WIE setzen wir sie durch - heute und zukünftig?

Das fehlt ganz offensichtlich...!? 🤔

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