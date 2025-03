Damals zeigte sich einer breiteren Öffentlichkeit erstmals, wie groß der Hass der Aufständischen auf die Alawiten war und welch dramatische Folgen dies für die Minderheit haben konnte, die etwa 10 Prozent der syrischen Bevölkerung stellt. Die Dschihadisten machten kaum einen Hehl aus ihrer Abneigung, so als der Nusra-Anführer Abu Muhammad al-Jaulani in einem viel beachteten Interview im Mai 2015 verkündete, dass seine Organisation alawitische Zivilisten bei einem erneuten Vormarsch auf die Küste zwar schonen wolle, aber nur, „wenn sie zur Religion Gottes zurückkehren“. Deutlicher konnte Jaulani kaum machen, dass die Alawiten in seiner Weltsicht mitnichten als Muslime zählten und in seinem Syrien nur eine Zukunft haben würden, wenn sie zum sunnitischen Islam konvertierten. Die Feindseligkeit der Aufständischen war ein Grund, warum die Alawiten sich hinter Assad scharten.