„Darf ich Ihnen etwas vorsingen?“, fragt Masih Alinejad ­gespielt unschuldig. Der iranische Abge­ordnete mit dem weißen Bart und dem Turban auf dem Kopf lächelt verlegen. Frauen sei das Singen im Iran seit Khomeinis Fatwa verboten, erklärt er. „Meine Stimme ist aber schön“, antwortet Alinejad – und beginnt zu singen: „Wenn du, Gott, mich zum Weinen bringst, dann rühre ich deinen Himmel, vor Kummer und Tränen.“ Der Abgeordnete, überrumpelt von der Situation, bleibt ob der laufenden Kamera nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Für die Dauer eines Liedes hat Alinejad das islamische Regime vorgeführt und ihm den Schrecken genommen.