Rubio und Merz
Der amerikanische Außenminister Marco Rubio trifft in München auf Bundeskanzler Friedrich Merz. picture alliance / dts-Agentur

Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz Freundliche Worte und eine Leerstelle

Der amerikanische Außenminister wählt in seiner Münchner Rede einen verbindlicheren Ton als Vizepräsident J.D. Vance vor einem Jahr. Doch in der Sache benennt Marco Rubio klar die Erwartungen Washingtons.

VON THOMAS URBAN am 14. Februar 2026 9 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Unübersehbar herrschte Erleichterung im Bayerischen Hof zu München nach der Rede des US-Außenminister Marco Rubio. Welch ein Kontrast zum Auftritt des Vizepräsidenten J. D. Vance vor genau einem Jahr am selben Ort! Während Vance die Europäische Union als schwache, dem Untergang geweihte Organisation massiv attackiert hatte, bekräftigte Rubio nun die historischen Bande zwischen der alten und der neuen Welt, bis hin zum Satz: „Die USA werden nie vergessen, dass sie ein Kind Europas sind.“ Die USA wollten ein „starkes Europa“.

