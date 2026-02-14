- Freundliche Worte und eine Leerstelle
Der amerikanische Außenminister wählt in seiner Münchner Rede einen verbindlicheren Ton als Vizepräsident J.D. Vance vor einem Jahr. Doch in der Sache benennt Marco Rubio klar die Erwartungen Washingtons.
Unübersehbar herrschte Erleichterung im Bayerischen Hof zu München nach der Rede des US-Außenminister Marco Rubio. Welch ein Kontrast zum Auftritt des Vizepräsidenten J. D. Vance vor genau einem Jahr am selben Ort! Während Vance die Europäische Union als schwache, dem Untergang geweihte Organisation massiv attackiert hatte, bekräftigte Rubio nun die historischen Bande zwischen der alten und der neuen Welt, bis hin zum Satz: „Die USA werden nie vergessen, dass sie ein Kind Europas sind.“ Die USA wollten ein „starkes Europa“.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.