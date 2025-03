Wie verlassen wirkt Oxie an diesem Freitagabend, als zwei Frauen und zwei Männer in roten Leuchtwesten unter Laternenschein ihren Spaziergang beginnen: durch verödete Parkanlagen, an Mietshäusern, Villen und verschlossenen Schulgebäuden vorbei. Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins Nachtwanderung sind in dem Vorort von Malmö auf der Suche nach Jugendlichen – um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und so zu verhindern, dass sie sich jenen anschließen, die mit dem schnellen Geld locken und als Gegenleistung die Drogenkurierdienste, das Dealen, das Schießen, das Bomben einfordern.

„Ich gehe sofort in die Gruppe rein, versuche ein Vertrauensverhältnis aufzubauen“, erzählt Annie, eine kleine Frau mit Skimütze auf dem Kopf und dem lautesten Lachen und der größten Energie der vier. Unterwegs sind auch Maria und Ove, eine Schwedin und ein Schwede im Pensionsalter, sowie Ricardo, ein Italiener, der sich um seine Kinder im Schulalter sorgt.