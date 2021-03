So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Herr Schulz, Deutschland ist im Reisefieber. Seit das Auswärtige Amt die Reisewarnung für Mallorca aufgehoben hat, hat der Run auf Flüge eingesetzt. Ist das die langersehnte Rettung der Insel?

Nein, ich rechne auch für Ostern noch nicht mit einem Riesen-Ansturm. Sie können zwar kommen, aber auf der Insel gibt es strenge Regeln. Die Restaurants sind ab 17 Uhr geschlossen. Von 22 Uhr bis sechs Uhr morgens gibt es eine Ausgangssperre. Letztes Jahr waren an Ostern die Strände gesperrt. Ich weiß nicht, ob das diesmal auch kommen wird.

Das macht nicht wirklich Lust auf Urlaub auf Mallorca.

Das stimmt. Ich denke, die ersten Urlauber, die jetzt kommen, das sind die Immobilienbesitzer, die lange nicht mehr da waren und nach dem Rechten gucken müssen. Da ist vieles liegengeblieben. Klar, einige haben dafür eigenes Personal. Aber als ausländischer Hausbesitzer muss man auch alle zwei Jahre seine Papiere auf der Bank vorlegen. Sonst werden Konten gesperrt. Das heißt, die Leute müssen einfach mal kommen, um sowas zu regeln.

Mallorcas Wirtschaft liegt am Boden. Zwei von drei Bewohnern leben vom Tourismus. Müssten die sich nicht darüber freuen, dass die Touristen zurückkommen?

Nein, der Insel geht es eigentlich ganz gut. Klar, gibt es Menschen, die unter der Flaute leiden und Viertel, die verslummen. Aber den meisten Mallorquinern geht es richtig gut

Dabei sind die meisten gerade arbeitslos. Wie kann das sein?

Die Spanier, die nicht in der Gastronomie oder Hotellerie arbeiten, haben weiter gut verdient. Also, die Restaurants sind hier mittags gefüllt. Es wird weiterhin gebaut. In den letzten Tagen sind hier fünf neue Kräne aufgetaucht.

Und was ist mit Leuten wie Ihnen, die im Lockdown nicht arbeiten können?

Wir bekommen mehr Kurzarbeitergeld als Arbeitslosengeld. Das ist nicht viel, aber immerhin 100-200 Euro mehr im Monat. Dazu kommen noch Zuschläge für Kinder. Also, ich sag’s ganz ehrlich: Den letzten Sommer habe ich genossen. Sonst habe ich nichts von der Insel, weil ich um diese Zeit immer arbeiten muss.

Endlich mal keine Touristen?