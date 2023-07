Gezielte Provokationen sind das Markenzeichen von Isabel Díaz Ayuso, der Galionsfigur von Spaniens Konservativen. „Wenn man dich als Faschist bezeichnet, dann weißt du, dass du auf der richtigen Seite stehst“, so einer ihrer Sprüche. Bislang hat sie keinen Schaden davongetragen, ganz im Gegenteil. Die 44-Jährige hat zum dritten Mal in Folge in der Hauptstadtregion mit ihren 6,6 Millionen Einwohnern die Wahlen gewonnen, Ende Mai holte sie sogar die absolute Mehrheit für ihre konservative Volkspartei (PP). Dank Ayusos Triumph in Madrid wittert diese nach fünf Jahren in der Opposition auch spanienweit wieder Morgenluft.

Der PP-Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo wird in allen Umfragen als Sieger der vorgezogenen Parlamentswahlen am 23. Juli gehandelt, doch ob es dem aus dem ländlichen Galicien stammenden Politiker gelingen wird, sein Terrain dauerhaft gegen Ayuso zu verteidigen, ist fraglich. Denn schon seit Jahren mischt sie von ihrem Regierungssitz an der Madrider Puerta del Sol munter in der nationalen Politik mit und hat sich zur heimlichen Oppositionsführerin aufgeschwungen. Ihr Lieblingsfeind ist Spaniens sozialdemokratischer Ministerpräsident Pedro Sánchez, der in einer glücklosen Koalition mit der Linkspartei Unidas Podemos regiert. Jeder zweite ihrer Tweets ist ein Frontalangriff auf Sánchez’ Politik, egal ob es um die ungelöste Katalonienfrage, das Euthanasiegesetz oder um eine neue Bankensteuer geht.