Macron-Warnruf - Wird die EU in fünf Jahren weggefegt?

Emmanuel Macron warnt vor einem Ende der Europäischen Union. Sein Gegenmittel: mehr Zentralisierung, mehr gemeinsame Schulden, mehr „europäische“ Programme. Dabei ist genau diese Logik Teil des Problems. Europas Chance liegt vielmehr dort, wo nicht reguliert, sondern entfesselt wird.