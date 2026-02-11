Frau in blauer Kleidung reinigt leere Sitze in einem großen Saal, vermutlich Parlament
Manches an der EU gehört wohl wirklich weggefegt: Putzfrau im Europa-Parlament in Straßburg / picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten

Macron-Warnruf Wird die EU in fünf Jahren weggefegt?

Emmanuel Macron warnt vor einem Ende der Europäischen Union. Sein Gegenmittel: mehr Zentralisierung, mehr gemeinsame Schulden, mehr „europäische“ Programme. Dabei ist genau diese Logik Teil des Problems. Europas Chance liegt vielmehr dort, wo nicht reguliert, sondern entfesselt wird.

VON FLORIAN HARTLEB am 12. Februar 2026 6 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

So erreichen Sie Florian Hartleb:

Der französische Präsident Emmanuel Macron malt ein Endzeitbild: Die EU könne „in fünf Jahren weggefegt“ werden, wenn sie nicht entschlossener handle. Solche Sätze klingen dramatisch – und genau darum funktionieren sie politisch so gut. Denn auf die Diagnose folgt meist das Rezept, das in Brüssel immer parat liegt: mehr Zentralisierung, mehr gemeinsame Schulden, mehr „europäische“ Programme. Das wirkt handlungsstark und erzeugt Schlagzeilen.

Urban Will | Do., 12. Februar 2026 - 08:23

ändern muss.
Macrons Aussage hätte man kürzer interpretieren können: Frankreich ist pleite und der smarte Looser möchte nun das Geld der anderen ausgeben.
Seine Ankündigung, ein Ende der EU, wäre sie denn ernst gemeint, würde ich sehr begrüßen, denn alles, was der Autor hier fordert, wird nicht eintreten.
Die EU ist kaputt, marode, durchseucht von Unfähigkeit, auch dies sind alles nur Wiederholungen dessen, was nicht nur ich seit Jahren hinschreiben.
Da gibt es nichts mehr zu reformieren, nur noch auszumisten, sprich, diese EU genau dorthin zu werfen, wo sie hingehört, auf den Mist, und eine neue Union zu gründen, was die erforderlichen Reformen ja de facto bedeuten.
Aber auch dies wird nicht geschehen. Noch nicht.
Vielleicht, wenn das RN in Frankreich und die AfD in Deutschland regieren.
Ein Staatenbund mit gemeinsamer Armee, Zollfreiheit und getrennten Finanzen wäre mal ein Anfang. Und 99% der Bürokratie schreddern.
Die schönen Gebäude in Brüssel wären auch schöne Gewächshäuser.

(nicht die Gebäude...) auf eine reine Wirtschafts-, Handels- und Verteidigungsunion, das ist formell sauber machbar, alle jetzigen Mitglieder + möglichst GB sollten da drin sein... >> alles zurück auf Anfang, incl. VERBOT gemeinsamer Schulden, aber durchaus mit Wirtschaftsförderung, wo nötig und sinnvoll für das Ganze... >> 'alles Politische' kommt weg/raus... ...!!

>> Back to the roots! Der pure EU-Wirtschaftsraum.

Danach oder parallel kann man dann gerne auch schlanke! ggf. wechselnde politische Koalitionen und Allianzen bilden, wer möchte und wo es den Ländern sinnvoll erscheint - die sog. 'Koalitionen der Willigen' für xyz-irgendein-Problem - ABER strikt getrennt von der wirtschaftlich und militärischen Ebene.

Eine europäische Streitmacht (auch Atom, mMn) dart ausschließlich! nur innerhalb der EU zur Verteidigung eingesetzt werden, außer bei einstimmigem oder 90%igem? Votum aller Mitgliedsstaaten..., oder so ähnlich.

Das wäre meine Küchentisch-EU-Grundreform... /🤔

von 'Verordnungen zur Befestigung des Flaschendeckels zur Rettung des Weltklimas' und ähnlichem befreit und entschlackt werden... - selbstredend. Die (Wirtschafts- und Handels-) Effizienz muss klar im Vordergrund stehen..., mit entsprechenden unabhängigen Kontroll- und Revisionsgremien... ... - nur so, nochmal angefügt...

Ingbert Jüdt | Do., 12. Februar 2026 - 08:39

Das ist alles, was ich dieser Europäischen Union noch zu sagen habe. Wer Bürger mit dem Trick sogenannter »Sanktionen« ihrer bürgerlichen Grundrechte beraubt, ohne dass diese je einen Staatsanwalt gesehen hätten (Jacques Baud ist obendrein Schweizer Staatsbürger), hat sich als despotisches Unrechtsregime decouvriert und gehört abgeschafft. Es betrifft auch Deutsche wie Alina Lipp und Thomas Röper, die dadurch jedoch in der Praxis nur eingeschränkt eingeschränkt werden, weil sie nicht mehr in Deutschland leben. Delegitimierung erstreckt sich nicht nur auf nationale Regierungen, demokratisch legitimiert war das Brüsseler Kommissions-Europa ohnehin nie. Die europäische Idee ist eine gute, aber Europa muss von unten nach oben neu aufgebaut werden. Und vorher muss man den Dreck rausfegen.

Achim Koester | Do., 12. Februar 2026 - 08:56

Da lassen sich ehemalige Politiker ein horrendes Gnadenbrot zahlen, um die Mitgliedsländer, vor allem Deutschland, mit Schikanen und wirtschaftsfeindlichen Klimahysterien zu überziehen, gönnen sich, wie Zensursula, die Meinungsfreiheit nahezu diktatorisch einzuschränken und das Kernstück der deutschen Wirtschaft, die Autoindustrie, durch planwirtschaftliche Maßnahmen in den Ruin zu treiben. Nein, diese von allen Ländern aufs Abstellgleis geschobenen selbstgefälligen Narzissten braucht kein Mensch, zumal sie nicht einmal demokratisch gewählt wurden.

Chris Groll | Do., 12. Februar 2026 - 09:02

Die EU kann meinetwegen weggefegt werden. Sie ist einfach nur überflüssig.
Die europäische Zusammenarbeit war noch erfolgreich unter der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).
Es waren die Zeiten, wo Zensur und Ausbeutung der Bürger noch nicht die Instrumente des Zusammenschlusses waren. Aus dem Moloch EU, in dem es fast nur noch um Korruption, Selbstbereicherung und Zensur geht, kann nichts Gutes gedeihen.
Darum kann diese EU auch weggefegt werden.

Wolfgang Borchardt | Do., 12. Februar 2026 - 09:44

gemeinsam leichter. Das könnte Macron meinen. Aber hat es nicht immer noch die gegeben, die rechtzeitig abgesprungen sind? Niemand hat dem europäischen Gedanken mehr geschadet als Brüssel, die vitale Gebärerin immer neuer Vorschriften, die die Bürokratie in den Mitgliedsländern über die Ufer treten lässt und die Volkswirtschaften überschwemmt. Wer hat Brüssel aufgetragen, zur moralischen Instanz zu wachsen und damit Kernkompetenzen zu verlassen? Am Ende wird das niemand gewesen sein. Zur Lösung wirklicher Herausforderungen incl. der ungeregelten Migration hat Brüssel wenig beigetragen.

Andreas Peters | Do., 12. Februar 2026 - 09:47

Das Projekt EU ist aus meiner Sicht komplett gescheitert. Es ist ein reines Versorgungsprojekt für abgehalfterte Politiker. Die brauchen natürlich Leute zum rumkommandieren. Das ist die EU-Bürokratie. Immer wenn die sich in Bewegung setzt, wird es wieder enger für die "EU-Bürger". Lieber heute weg damit als morgen, auch wenn man das Aus der Grundidee bedauern mag.

Brigitte Miller | Do., 12. Februar 2026 - 10:35

ist nicht reformierbar, sie muss zerschlagen werden, sagt Marc Fridrich Finanzexperte.
Und dass "Windparks nicht schneller angeschlossen werden" ist ein Segen.

Thomas Veit | Do., 12. Februar 2026 - 10:38

retten, auf Kosten der EU-Allgemeinheit..., sonst nichts. Die Franzosen hatten schon immer einen gewissen Hang zum Sozialismus..., welcher ja per se 100% Zentralismus beinhaltet - des Franzosen Wunschtraum... (franz. Präsident)

christoph ernst | Do., 12. Februar 2026 - 10:58

Die Kommentare sagen alles.
Schade ist es nur um die gute Idee, die dumme, eitle Menschen erfolgreich vor die Wand gefahren haben.

Ernst-Günther Konrad | Do., 12. Februar 2026 - 11:42

Die EU ist nicht mehr reformfähig. Deshalb meine Hoffnung, sie möge schneller als fünf Jahre brauchen sich aufzulösen. Und mir ist es egal was ein Macron will oder sagt.
Mir ist das deutsche Volk wichtig und das ist dabei, mit dieser EU in eine diktatorische EU sehenden Auges verwandelt zu werden.

