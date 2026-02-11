- Wird die EU in fünf Jahren weggefegt?
Emmanuel Macron warnt vor einem Ende der Europäischen Union. Sein Gegenmittel: mehr Zentralisierung, mehr gemeinsame Schulden, mehr „europäische“ Programme. Dabei ist genau diese Logik Teil des Problems. Europas Chance liegt vielmehr dort, wo nicht reguliert, sondern entfesselt wird.
Der französische Präsident Emmanuel Macron malt ein Endzeitbild: Die EU könne „in fünf Jahren weggefegt“ werden, wenn sie nicht entschlossener handle. Solche Sätze klingen dramatisch – und genau darum funktionieren sie politisch so gut. Denn auf die Diagnose folgt meist das Rezept, das in Brüssel immer parat liegt: mehr Zentralisierung, mehr gemeinsame Schulden, mehr „europäische“ Programme. Das wirkt handlungsstark und erzeugt Schlagzeilen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.