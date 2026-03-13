Jose Antonio Kast
Jose Antonio Kast und seine Frau Maria Pia Adriazola nach dem Wahlsieg im Dezember 2025 / picture alliance / Anadolu | Lucas Aguayo Araos

Machtwechsel in Chile Die konservative Wende in Lateinamerika

Der neue konservative Präsident José Antonio Kast in Chile ist Teil einer größeren Rechtsbewegung. Washington nennt sie „Amigos“. Trump will Einfluss zurückgewinnen, Chinas Expansion eindämmen und die Drogenkartelle bekämpfen. Doch die Risiken sind groß.

VON MARCELA VÉLEZ-PLICKERT am 13. März 2026 8 min

Marcela Velez Plickert

Autoreninfo

Marcela Vélez-Plickert ist Wirtschaftsjournalistin und hat fünfzehn Jahre in Lateinamerika gearbeitet. Heute schreibt sie von London aus vor allem für die chilenische Zeitung Diario Financiero. Sie hat in Guayaquil, Santiago de Chile und London studiert.

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Chile schwenkt nach rechts – so wie weite Teile des lateinamerikanischen Kontinents. Mitte dieser Woche ist José Antonio Kast, der rechtskonservative katholische Politiker mit deutschen Wurzeln, in Valparaiso vereidigt worden und dann in den Präsidentenpalast La Moneda in Santiago eingezogen. Seine ersten Amtshandlungen setzen klare Akzente. Dekrete zur Stärkung der Polizei, verschärfte Grenzkontrollen gegen illegale Einwanderung, eine Prüfung der Ausgaben der linken Vorgängerregierung und die Freigabe privater Investitionsprojekte in Milliardenhöhe.

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Hans Jürgen Wienroth | Fr., 13. März 2026 - 19:52

Soll die Welt vor den kriminellen und Drogen-Kartellen kuschen? Sollen diese die Welt beherrschen und ist das Überleben aller Unschuldigen auch bei den Machtkämpfen der inzwischen international tätigen Kartelle sicher? Ich bin überzeugt: Nein!

Darüber hinaus empfehle ich die hochinteressante Diskussion von A. Rödder, H. Martenstein und F. Petry bei Nena Brockhaus „Meinungsfreiheit“ vom 10.03. d. J. bei Welt-TV. Da sprach insbesondere Herr Rödder von der (für viele Autoren zu hohen) Strategie des Donald Trump, der nur deshalb als „erratisch“ bezeichnet wird, weil er sich nicht in die Karten schauen lässt. Sehenswert!!

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