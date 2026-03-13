- Die konservative Wende in Lateinamerika
Der neue konservative Präsident José Antonio Kast in Chile ist Teil einer größeren Rechtsbewegung. Washington nennt sie „Amigos“. Trump will Einfluss zurückgewinnen, Chinas Expansion eindämmen und die Drogenkartelle bekämpfen. Doch die Risiken sind groß.
Chile schwenkt nach rechts – so wie weite Teile des lateinamerikanischen Kontinents. Mitte dieser Woche ist José Antonio Kast, der rechtskonservative katholische Politiker mit deutschen Wurzeln, in Valparaiso vereidigt worden und dann in den Präsidentenpalast La Moneda in Santiago eingezogen. Seine ersten Amtshandlungen setzen klare Akzente. Dekrete zur Stärkung der Polizei, verschärfte Grenzkontrollen gegen illegale Einwanderung, eine Prüfung der Ausgaben der linken Vorgängerregierung und die Freigabe privater Investitionsprojekte in Milliardenhöhe.
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