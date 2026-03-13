Machtwechsel in Chile - Die konservative Wende in Lateinamerika

Der neue konservative Präsident José Antonio Kast in Chile ist Teil einer größeren Rechtsbewegung. Washington nennt sie „Amigos“. Trump will Einfluss zurückgewinnen, Chinas Expansion eindämmen und die Drogenkartelle bekämpfen. Doch die Risiken sind groß.