Nun, Mitte November, hat die Realität die Zuversicht von damals eingeholt. Die Zahl der Ansteckungen ist, wie in Deutschland auch, in den vergangenen Wochen rapide angestiegen. Mitte November liegt die Inzidenz in Österreich bereits bei rund 850. Pandemietreiber sind, folgt man den Daten der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), vor allem die Ungeimpften. Bei den nicht-immunisierten Zwölf- bis 17-Jährigen, also weder doppelt geimpft noch genesen, ist die Ansteckungsrate beispielsweise 16-mal höher als bei den immunisierten Altersgenossen. Insgesamt liegt die Inzidenz bei den Ungeimpften bei rund 1700.