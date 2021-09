Nicht nur in London stehen Autofahrer stundenlang an, um am Ende für 35 Pfund (40 Euro) tanken zu dürfen. In der britischen Hauptstadt mit neun Millionen Einwohnern gibt es pro Kopf gesehen weniger Tankstellen als auf dem Land. Die Schlangen reichen teilweise um ganze Häuserblöcke. Dafür gibt es in London natürlich mehr Ausweichmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel wie die Tube fahren im Minutentakt – und sie werden elektrisch betrieben.