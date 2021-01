Heute wird Joe Biden als 46. US-Präsident im Rahmen der „Inauguration“ vereidigt. Sein Vorgänger Donald Trump nimmt nicht an seiner Amtseinführung teil. Er verließ am Morgen das Weiße Haus und flog nach Florida. Nach den Angriffen auf das Kapitol in Washington D. C. warnt unter anderem das FBI vor weiteren bewaffneten Ausschreitungen durch Unterstützer von Donald Trump – nicht nur in Washington, sondern in allen 50 Bundesstaaten. Verfolgen Sie hier im Livestream die Zeremonie: