Die 39-jährige Grundschullehrerin aus Monza befindet sich in Budapest in Untersuchungshaft und musste sich Anfang der Woche erstmals wegen versuchter lebensgefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Ihr wird vorgeworfen, an einem Angriff auf vermeintliche Neonazis im Februar 2023 in Budapest beteiligt gewesen zu sein. Neun Menschen wurden dabei nach Behördenangaben verletzt, sechs davon schwer. Die Staatsanwaltschaft fordert elf Jahre Haft für die Italienerin, die mit Komplizen zwei Menschen angegriffen haben soll.