Autoreninfo

Peter Beinart, Jahrgang 1971, ist ein amerikanischer Journalist und Essayist, dessen Beiträge vor allem in der Monatszeitschrift The Atlantic erscheinen. Das Magazin Foreign Policy zählte ihn im Jahr 2012 zu den „100 top global thinkers“. Beinart unterrichtet zudem Politische Wissenschaften und Journalismus an der City University of New York