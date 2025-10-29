- Im Schatten der Hisbollah
Nach dem jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist die einst mächtige libanesische Terrormiliz militärisch besiegt – doch nicht entwaffnet. Hinter den Kulissen formiert sich Irans wichtigster Stellvertreter neu, während Israel sich gegen erneute Angriffe aus dem Libanon wappnet.
Einen Tag nach dem brutalen Hamas-Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 erklärte der Libanon dem jüdischen Staat den Krieg. Während die Israelischen Streitkräfte (IDF) nach dem schlimmsten Pogrom gegen Juden seit dem Holocaust noch in Kämpfe mit tausenden palästinensischen Terroristen – in Ortschaften entlang dem Gazastrefen – beschäftigt waren, feuerte die Hisbollah ihre ersten Raketen aus Solidarität mit dem Küstenstreifen auf den Norden Israels.
Die schiitische Terrormiliz ist die stärkste Fraktion im Zedernstaat und der wichtigste Stellvertreter des Iran zur Vernichtung Israels. Doch ihre zuversichtliche Offensive – mit über 150.000 Raketen, Tausenden gut ausgebildeten Kämpfern und einer über zwei Jahrzehnte aufgebauten Infrastruktur – endete schnell in einem Desaster. Die IDF zerstörten fast alles, was die Hisbollah besaß. Durch technologische Überlegenheit, nachrichtendienstliche Innovationen und überwältigende Feuerkraft wurden ein Großteil ihrer militärischen Führung sowie tausende von Kämpfern ausgeschaltet.
