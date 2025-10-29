Hisbollah-Parade in Beirut
Tausende Hisbollah-Mitglieder nehmen am 12. Oktober 2025 an einer Zeremonie in Beirut zum ersten Jahrestag des Todes ihres Anführers Hassan Nasrallah teil / picture alliance/dpa | Marwan Naamani

Libanon Im Schatten der Hisbollah

Nach dem jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist die einst mächtige libanesische Terrormiliz militärisch besiegt – doch nicht entwaffnet. Hinter den Kulissen formiert sich Irans wichtigster Stellvertreter neu, während Israel sich gegen erneute Angriffe aus dem Libanon wappnet.

VON TAL LEDER am 29. Oktober 2025 10 min

Tal Leder lebt als Journalist und Dokumentarfilmer in Israel.

Einen Tag nach dem brutalen Hamas-Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 erklärte der Libanon dem jüdischen Staat den Krieg. Während die Israelischen Streitkräfte (IDF) nach dem schlimmsten Pogrom gegen Juden seit dem Holocaust noch in Kämpfe mit tausenden palästinensischen Terroristen – in Ortschaften entlang dem Gazastrefen – beschäftigt waren, feuerte die Hisbollah ihre ersten Raketen aus Solidarität mit dem Küstenstreifen auf den Norden Israels.

Die schiitische Terrormiliz ist die stärkste Fraktion im Zedernstaat und der wichtigste Stellvertreter des Iran zur Vernichtung Israels. Doch ihre zuversichtliche Offensive – mit über 150.000 Raketen, Tausenden gut ausgebildeten Kämpfern und einer über zwei Jahrzehnte aufgebauten Infrastruktur – endete schnell in einem Desaster. Die IDF zerstörten fast alles, was die Hisbollah besaß. Durch technologische Überlegenheit, nachrichtendienstliche Innovationen und überwältigende Feuerkraft wurden ein Großteil ihrer militärischen Führung sowie tausende von Kämpfern ausgeschaltet.

