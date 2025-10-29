Libanon - Im Schatten der Hisbollah

Nach dem jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist die einst mächtige libanesische Terrormiliz militärisch besiegt – doch nicht entwaffnet. Hinter den Kulissen formiert sich Irans wichtigster Stellvertreter neu, während Israel sich gegen erneute Angriffe aus dem Libanon wappnet.