Die Staats- und Regierungschefs hatten am Freitag bis in die frühen Morgenstunden miteinander gerungen. Mehrmals sah es so aus, als könne der Gipfel platzen und der deutsche Ratsvorsitz scheitern. Ein Nothaushalt für 2021 lag schon in der Schublade, der Coronafonds stand auf der Kippe, beim Klimaschutz drohte die EU das Gesicht zu verlieren.